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15.10.2018
Российская газета

Еще один "Абрамс": хуситы сожгли саудовский M1A2S в Йемене

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Подбитый саудовский M1A2S в Йемене
Подбитый саудовский M1A2S в Йемене.
Источник: rg.ru

Подразделение хуситов во время рейда на саудовскую территорию смогли уничтожить основной боевой танк M1A2S. В Сети появились видеоматериалы, запечатлевшие моменты этого боя в провинции Джизан на юге королевста.

Одиночный "Абрамс" без поддержки пехоты вел огонь на ходу по повстанцам. Возле одного из своих опорных пунктов он получил вначале попадание в левую переднюю часть башни. По всей видимости, это была реактивная граната. Затем более мощный боеприпас поразил бронемашину уже с правой стороны - была перебита гусеница.

В результате экипаж в панике, даже не заглушив двигатель, был вынужден спешно бежать под огнем. Один из танкистов был убит. Когда хуситы захватили опорный пункт, газовая турбина танка еще работала. Как обычно, повстанцы подожгли "Абрамс" и покинули места боя.

Эта не первая потеря танков этой модели во время боевых действий, всего за время конфликта саудиты потеряли более двух десятков M1A2S, а также значительное количество БМП М2 "Брэдли", танков АМХ-30 SAs, М60А3 и различных бронеавтомобилей.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

13.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
М-60
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1 комментарий
№1
15.10.2018 16:48
Посмотрел как подбили этот танк. Даже если у экипажа была летающая тарелка вместо танка результат был бы тот же.
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