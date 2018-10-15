Еще один "Абрамс": хуситы сожгли саудовский M1A2S в Йемене

Подразделение хуситов во время рейда на саудовскую территорию смогли уничтожить основной боевой танк M1A2S. В Сети появились видеоматериалы, запечатлевшие моменты этого боя в провинции Джизан на юге королевста.

Одиночный "Абрамс" без поддержки пехоты вел огонь на ходу по повстанцам. Возле одного из своих опорных пунктов он получил вначале попадание в левую переднюю часть башни. По всей видимости, это была реактивная граната. Затем более мощный боеприпас поразил бронемашину уже с правой стороны - была перебита гусеница.

В результате экипаж в панике, даже не заглушив двигатель, был вынужден спешно бежать под огнем. Один из танкистов был убит. Когда хуситы захватили опорный пункт, газовая турбина танка еще работала. Как обычно, повстанцы подожгли "Абрамс" и покинули места боя.

Эта не первая потеря танков этой модели во время боевых действий, всего за время конфликта саудиты потеряли более двух десятков M1A2S, а также значительное количество БМП М2 "Брэдли", танков АМХ-30 SAs, М60А3 и различных бронеавтомобилей.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91 — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Smoke also came out from the turret pic.twitter.com/AFq0zGncuQ — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

So this is where it was hit pic.twitter.com/Ewl26BfIkk — abdul (@MryWollstone) 13 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев