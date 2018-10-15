Обзор иностранной прессы: Как в США восприняли крушение "Союза"?

США не будут отказываться от услуг России по доставке астронавтов на МКС. Об этом заявил директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. При этом, по его словам, окончательной версии произошедшей аварии пока нет. Сейчас понятно, что речь идет о столкновении при разделении первой и второй ступеней, но пока неизвестно, что к этому привело. Между тем, аварийный запуск "Союза" стал одной из главных тем в американской прессе. СМИ обращают внимание на то, что этот провал случился на пике напряженности в российско-американских отношениях и обсуждают возможные последствия инцидента. Подробности — в обзоре иностранной прессы на "Коммерсантъ FM".

"Русские ракеты не работают", — с таким заголовком выходит The New York Times. Они мчались в космос быстрее пули, но все закончилось аварийной посадкой, когда ракета с двумя астронавтами и несколькими тысячами тонн топлива развалилась менее чем через две минуты после старта. Этот сбой не ставит под угрозу команду, которая сейчас находится на МКС, но потенциально может привести к тому, что уже в январе космонавтам придется покинуть станцию — впервые за 18 лет. Авария произошла в период напряженных российско-американских отношений и во время визита на Байконур главы NASA Джима Брайденстайна. Вместе с господином Рогозиным они должны были обсудить дальнейшее сотрудничество, в частности, будущую лунную программу. Но не исключено, что теперь страны двинутся в разных направлениях.

Провал запуска "Союза" фактически приостанавливает допуск российских и американских специалистов на станцию до расследования причин, пишет The Washington Post. Ведь последние семь лет, после того как США закрыли программу космического шаттла, доставка американских астронавтов в космос зависит от российского оборудования. Эта неудача оказывает огромное давление на NASA и компании SpaceX и Boeing, которые должны были разработать программу полетов, но из-за задержек ее запуск перенесен на середину 2019 года. В NASA заявили, что хотели бы иметь больше одного механизма доставки астронавтов в космос, но теперь, похоже, их количество свелось к нулю.

Россия до сих пор полагается на ракеты, созданные в советские времена, пишет Chicago Tribune. И хотя в прошлом они заработали репутацию очень надежных, последние неудачи российской космической отрасли ставят под сомнение возможность страны поддерживать высокие стандарты.