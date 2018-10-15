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15.10.2018
Военное обозрение

СМИ Израиля: В Сирию для обслуживания С-300 направлены иранские расчёты

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Публикация сенсационного характера появилась на израильском информационном портале Debka. В ней утверждается, что разведке удалось установить факт прибытия в Сирийскую Арабскую Республику иранских военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны. Утверждается также, что иранские военнослужащие являются операторами поставленных ранее Тегерану зенитных ракетных комплексов С-300.

Минобороны РФ

Из материала:

США и Израиль встревожены тем, что узнали о решении Москвы задействовать иранские расчёты ПВО для эксплуатации С-300, поставленных в Сирию.

В том же материале заявлено, что иранские военные ранее были подготовлены для эксплуатации ЗРК С-300ПМУ-2. Из этого израильский портал делает вывод, что именно эту модификацию Москва поставила Дамаску несколько недель назад.

Никакого официального подтверждения этой информации нет. Нет даже намёка на отправку в Сирию иранских операторов С-300 и в средствах массовой информации самого Ирана. Это даёт повод предположить, что Израиль проводит информационную (или дезинформационную) кампанию, которая могла бы послужить прологом к оправданию будущего (гипотетического) нанесения ударов по местам расположения зенитных ракетных комплексов С-300, поставленных Россией в Сирию после известной трагедии в с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20.

Ситуация в СМИ Израиля представлена следующим образом: Иран угрожает израильской безопасности, Иран направляет в Сирию своих военных, эти военнослужащие будут обслуживать С-300, поставленные Россией. Израильский вывод: значит, Израиль вправе наносить удары по С-300.

12.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Компании
Минoбороны РФ
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