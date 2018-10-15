Для военных разрабатывают "карманные Искандеры"
Минобороны РФ одобрило концепцию высокоточных тактических ракетных комплексов (ВТРК), которые из-за своей миниатюрности уже получили прозвище "карманные "Искандеры"", сообщают Известия.
https://ru.wikipedia.org
По словам военных, дивизионы будут тесно взаимодействовать с разведкой сухопутных соединений. Это позволит эффективно решать задачи по уничтожению вражеских штабов, пунктов связи, складов и других объектов на глубину до 100 км.
Сообщается, что ракеты ВТРК не будут баллистическими. Оператор или встроенная электроника смогут перенацелить их во время полета. Это позволит сделать двухсторонняя система передачи информации и изображения. Также ракеты будут защищены от радиоэлектронного воздействия противника. Размещать их предполагается на бронеавтомобилях "Тайфун" или "Тигр".
Своим огнем "карманные Искандеры" смогут поддержать разведгруппы, тактические вертолетные десанты, подразделения мотострелков и танкистов.
По словам эксперта Виктора Мураховского, сухопутные соединения должны иметь собственные средства, способные наносить удары на всю глубину тактической зоны. Сегодня их нет. Комплексы "Искандер-М" не подчиняются командирам дивизий. В соединениях есть дальнобойная РСЗО "Смерч", однако мощных высокоточных боеприпасов у нее нет – есть только управляемые суббоеприпасы.
Он добавил, что ВТРК потребуется создать целую линейку ракет, в том числе осколочно-фугасные, для заглубленных целей, кассетные и другие.
Сейчас подобные комплексы (Spike NLOS) стоят на вооружении израильской армии, но их эффективная дальность стрельбы составляет лишь 25 км.
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Развивая идею. Можно сделать еще проще- комплекс из 5 разных фургонов/рефрижераторов. 4 ПУ и 1 КП (возможно еще 6ю машину обеспечения).
Mercedes, Iveco, Volvo, Fuso, Isuzu, Камаз.
Такой винегрет смешается в любом городе любой страны. Тем более, если обеспечение операции серьезное и фургоны периодически будут перекрашивать, менять номера.
Фургоны естественно нужно создавать с возможностью поверхностного досмотра, чтобы таможенник или полицейский имел возможность вскрыть фургон и убедиться в "соответствии" груза декларации. Во всяком случае при беглом досмотре.
На своей таможне можно погонять через Янтарь, посмотреть что будет звенеть, на что таможенники начнут обращать внимание, а на что нет. (не предупреждать их естественно, просто наблюдать за ними)
Так вот (я пока сам этого не представляю) он (КП) дистанционно (находясь в 5-25км от ПУ, которые тоже могут быть распылены друг от друга на такое же расстояние) должен обеспечить топографическую привязку каждой из них и выдачу полетного задания на каждую из ракет дивизиона, включая высокоточные суббоеприпасы внутри них.
В 2012 году было предложение засунуть малогабаритные ПУ с КР малой дальности в гражданские грузовики
https://vpk.name/news/75430_raketnyii_kompleks_clubk_kritika_i_perspektivyi.html#m155663