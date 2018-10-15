Для военных разрабатывают "карманные Искандеры"

Минобороны РФ одобрило концепцию высокоточных тактических ракетных комплексов (ВТРК), которые из-за своей миниатюрности уже получили прозвище "карманные "Искандеры"", сообщают Известия.

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По словам военных, дивизионы будут тесно взаимодействовать с разведкой сухопутных соединений. Это позволит эффективно решать задачи по уничтожению вражеских штабов, пунктов связи, складов и других объектов на глубину до 100 км.

Сообщается, что ракеты ВТРК не будут баллистическими. Оператор или встроенная электроника смогут перенацелить их во время полета. Это позволит сделать двухсторонняя система передачи информации и изображения. Также ракеты будут защищены от радиоэлектронного воздействия противника. Размещать их предполагается на бронеавтомобилях "Тайфун" или "Тигр".

Своим огнем "карманные Искандеры" смогут поддержать разведгруппы, тактические вертолетные десанты, подразделения мотострелков и танкистов.

По словам эксперта Виктора Мураховского, сухопутные соединения должны иметь собственные средства, способные наносить удары на всю глубину тактической зоны. Сегодня их нет. Комплексы "Искандер-М" не подчиняются командирам дивизий. В соединениях есть дальнобойная РСЗО "Смерч", однако мощных высокоточных боеприпасов у нее нет – есть только управляемые суббоеприпасы.

Он добавил, что ВТРК потребуется создать целую линейку ракет, в том числе осколочно-фугасные, для заглубленных целей, кассетные и другие.

Сейчас подобные комплексы (Spike NLOS) стоят на вооружении израильской армии, но их эффективная дальность стрельбы составляет лишь 25 км.