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15.10.2018
Военное обозрение

Контракт выполнен. ВКС РФ получили последние в этом году Як-130

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Воздушно-космические силы России получили три новых учебно-боевых самолета Як-130, которые были переданы представителям ВКС на аэродроме Иркутского авиационного завода 8 октября этого года, после чего совершили перелет из Иркутска к месту службы, сообщает блог bmpd.

vk.com

Согласно публикации блога, полученные ВКС три самолета Як-130, построенные Иркутским авиазаводом, являются последними самолетами, изготовленными по контракту с Минобороны от 2016 года на поставку до конца 2018 года 30 самолетов этого типа. Первые машины согласно контракта были переданы ВКС в ноябре-декабре 2016 года, когда корпорация "Иркут" поставила первые 10 Як-130, которые поступили в состав учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова. Затем ВКС получили в мае-июле 2017 года еще шесть самолетов Як-130, которые также были переданы в Армавир.

С конца июля 2017 до марта 2018 года самолеты не передавались, это связано с устранением недостатков самолетов после двух аварий. Затем в течении лета ВКС получили 11 Як-130, что довело количество самолетов, переданных Минобороны до 27, и с получением последних трех 8 октября, контракт на поставку Як-130 оказался выполнен.

На настоящий момент общее количество серийных Як-130, находящихся на вооружении ВКС России, составляет 109 машин.

12.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
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