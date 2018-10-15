Как неудачный старт повлияет на судьбу МКС? В "Роскосмосе" пояснили

В "Роскосмосе" не исключают, что Международная космическая станция (МКС) может остаться без экипажа, однако будут пытаться избежать такого развития сценария, передает РИА Новости сообщение исполнительного директора корпорации Сергея Крикалева.

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По словам Крикалева, теперь будут пересматриваться планы-графики, касающиеся запусков к МКС, а также даты возвращения на Землю находящегося там экипажа.

Кроме того, будет изменена программа взаимодействия с партнерами, изменятся даты стартов, сказал он.

Не состоится также и выход в открытый космос, намеченный на 15 ноября для обследования с наружной стороны отверстия в обшивке. Вместе с тем, специалисты корпорации будут искать возможность осуществить этот выход в более поздние сроки.

Авария на ракете-носителе "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем Союз МС-10 произошла 10 октября. Космонавту Алексею Овчинину, астронавту Нику Хейгу удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В этот же день глава ЕКА (Европейского космического агентства) Иоганн-Дитрих Вернер направил в "Роскосмос" письмо, в котором выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что реализация космических программ по-прежнему бросает вызов.

Он заявил, что "Роскосмос" может рассчитывать на любую помощь ЕКА, которая будет полезна государственной комиссии, ведущей расследование причин аварии.

По его словам, безопасное возвращение экипажа на Землю после аварии свидетельствует о чрезвычайной надежности транспортной системы "Союз" и ее большую значимость для всех участников программы МКС.

Хейг также выразил уверенность, что российские специалисты обнаружат причину нештатной ситуации на ракете-носителе и возобновят безопасные запуски на МКС.