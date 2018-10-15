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15.10.2018
Военное обозрение

Китайский "стелс" готов к лётным испытаниям

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Китай готовится провести первый полет стратегического бомбардировщика нового поколения Hong-20, сообщает информационный портал Global Times.

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Новейший китайский стратегический "стелс"- бомбардировщик Hong-20, являющийся по сути аналогом американского B-2 Spirit, создается с начала 2010-х годов. По имеющейся в открытых источниках информации, летный прототип бомбардировщика был создан уже в 2013 году. Подробности самой разработки не известны, но летом этого года Центральное телевидение Китая показало кадры наземных испытаний китайского "стелса", а сейчас появилась информация об его летных испытаниях.

Китай традиционно не раскрывает подробности своих разработок, но на данный момент известно, что бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло" и напоминает американский Northrop B-2 Spirit. Самолет дозвуковой, позиционируется как "малозаметный". Точных тактико-технических данных нет, но в техзадании указывается, что самолет должен иметь возможность доставить 10 тонн бомбово-ракетной нагрузки на расстояние в восемь тысяч километров без дозаправки. Основным вооружением Hong-20 планируется сделать крылатые ракеты CJ-10K с обычными и ядерными боеголовками.

В США уже заявили, что Китай создает новый бомбардировщик для увеличения зоны покрытия надводных военных операций и возможности поражения военно-морских баз США.

12.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Ядерный щит
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