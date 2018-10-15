Криворучко рассказал о поставках Су-35 и Су-57

Российские авиационные части получили более 60 истребителей Су-35С, приводит пресс-служба военного ведомства сообщение замминистра обороны Алексея Криворучко.

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Криворучко провел совещание в 929 Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) им. Чкалова, в ходе которого заслушал доклады по актуальным вопросам испытаний перспективных и модернизированных самолетов.

Он также проверил ход госиспытаний истребителей Су-35С поколения "4++" и Су-57 пятого поколения.

В Минобороны пояснили, что завершить последний этап испытаний Су-35С планируется в конце 2019 года. В ходе этого этапа оценивается, в том числе эффективность применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования, а также взаимодействие машины в контуре автоматизированных систем управления ВКС.

Криворучко напомнил, что к настоящему времени в войска поступили более 60 истребителей Су-35С. Опытная эксплуатация самолетов завершена. При этом он отметил, что качество данной машины и ее боевые характеристики очень высоко оцениваются летчиками, эксплуатирующим Су-35С в рамках специальной операции в Сирии.

Кроме того, он сообщил, что работы по госиспытаниям Су-57 ведутся в соответствии с графиком.

По словам замминистра, поставка этих многофункциональных самолетов в части ВКС будут осуществляться в соответствии с планом госпрограммы вооружения.