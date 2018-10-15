Китайский Z-10 стал легче, но защищённей. Всё дело в броне

Китайский боевой вертолет Z-10 будет оснащаться дополнительным пакетом брони, в качестве которой использован сверхпрочный и легкий материал - графен, сообщает "ВП" со ссылкой на китайский ресурс mil.news.sina.com.cn.

Как сообщили в Пекинском институте аэронавигационных материалов, графен представляет собой наноматериал - моноструктуру из атомов с большой удельной прочностью, это "самый тонкий в мире" материал, прочность которого при равной толщине в 100 раз превосходит сталь.

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Ударный китайский вертолет Z-10 создавался на основе эскизного проекта "941", разработанного КБ Камова по заказу китайского правительства в 1995 году и совершил первый полет в 2003 году. В первоначальном варианте оснащался американскими, а в дальнейшем отечественными двигателями. На нем установлены два турбовальных двигателя в 1350 лошадиных сил каждый. Увеличить мощность машины практически нельзя из-за особенностей конструкции, поэтому установка обычной брони невозможна. Вместо титановой противопульной брони по типу Ми-28, китайские специалисты использовали графеновую, что позволило снизить вес броневых листов на 154 кг (с 350 до 196 кг) и при этом увеличить защищенность вертолета.

Z-10 предназначен для борьбы с бронетехникой и живой силой противника. Максимальная скорость - до 350 километров в час, максимальное расстояние полета - 825 километров. Экипаж - два человека. Вооружение вертолёта состоит из обзорно-прицельной системы, размещённой в носовой части и управляемой поворотной пушки калибра 23-мм. Управляемые ракеты могут крепиться на 4 точках подвески крыльев.