Если завтра война: смогут ли США помочь европейским союзникам?

В случае начала в Европе полномасштабных боевых действий ВС США вряд ли доберутся до зоны конфликта вовремя, полагает журнал Defense News.

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Американцы уже занялись пополнением ресурсов в Европе на случай возможного конфликта. Но если война начнется уже завтра, то Пентагону будет сложно перебросить туда оборудование, танки и тяжелые орудия, пишет автор.

По его данным, сегодня у ВМС США гораздо меньше кораблей, способных транспортировать тяжелое вооружение, чем в годы Второй мировой. Количество неисправной техники постоянно растет.

Кроме того, находящиеся в резерве корабли в количестве 46 единиц являются устаревшими, их жизненный ресурс подходит к концу. Уменьшается и количество персонала, знающего их устройство и умеющего обслуживать устаревшие силовые установки.

Но даже если США сумеют перебросить в Европу необходимое количество войск, то всё равно возникнет не менее серьезная проблема – как снабжать свой контингент?

Снижение мобилизационного потенциала ВС США вызывает тревогу в Пентагоне – ведь это происходит в то время, когда структура нацбезопасности столкнулась с двойной угрозой, исходящей от России и Китая. Именно поэтому переброска вооружений постепенно перерастает в "стратегическую проблему".

США не могут конкурировать с другими великими державами, если у них нет эффективных средств обеспечения, которые жизненно необходимы для проведения масштабных операций, заключает издание.