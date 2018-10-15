Минобороны готовится к поступлению в войска "Пересветов". Как дела с охраной?

Боевые лазеры "Пересвет" и ядерные энергетические установки (ЯЭУ) при перевозках возьмут под усиленную охрану, пишут Известия.

Минобороны РФ

Минобороны подготовило проект приказа, дополняющий перечень воинских грузов, подлежащих охране и сопровождению в пути. В перечне помимо вооружения, взрывчатых материалов и боеприпасов появилась новая категория – лазерные и ионизирующие источники излучений. Среди последних – ядерные энергетические установки, которыми оснащаются, в том числе крылатые ракеты "Буревестник и лазерные комплексы "Пересвет".

В обновленном документе подробно описываются обязанности отправителя и получателя грузов. Так, отправитель должен заранее запросить из воинской части (специализированного батальона) караул, встретить его и проинструктировать. Он также обязан надлежащим образом подготовить изделие к отправке и проверить специальный караульный вагон, в котором должны находиться печка-буржуйка, кочерга, стремянка, пожарное ведро и метла.

В свою очередь грузополучатель принимает груз по описи, передает караульный вагон администрации станции и приобретает военнослужащим обратные билеты.

По словам эксперта Корнева, изменение нормативных документов, говорит о том, что в ближайшие годы ожидается регулярное поступление таких систем в войска.

Он отметил, что лазерные системы – один из элементов высокоточного оружия. Кроме того, в настоящее время получают широкое распространение лазеры, используемые во вспомогательных средствах, таких как системы обнаружения, наблюдения, подсветки, постановки помех. Всё это в итоге и потребовало внесения изменений в нормативную базу.