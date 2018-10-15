Войти
15.10.2018
Военное обозрение

ВМФ РФ пополнился двумя "Рапторами"

429
0
+1

На петербургском предприятии "Пелла" с небольшим перерывом прошли церемонии передачи флоту двух патрульных катеров "Раптор" (проект 03160), передает ТАСС.

https://ru.wikipedia.org

Местом службы одного из них станет Балтийский флот, другого – Каспийская флотилия.

По счету они стали 13 и 14 катерами, построенными в соответствии с контрактом Минобороны на поставку флоту 14 единиц, сообщили в пресс-службе БФ.

Заказ выполнен полностью, катера распределены между Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

Как отметили в российском военном ведомстве, в перспективе строительство этих катеров будет продолжено.

Напомним, "Рапторы" предназначены для патрулирования прибрежной зоны в свободный от льда навигационный период в любое время суток на удалении до 100 миль от места базирования. Могут входить в состав БДК, УДК с размещением на борту или в док-камере.

В основные задачи также входят обеспечение безопасности судов на незащищенных рейдах, перехват и задержание малых целей, доставка десанта (до 20 человек) с полным вооружением, участие в поисково-спасательных работах.

Скорость хода катера – до 48 узлов (зависит от высоты волн). Вооружен боевым модулем "Управа-Корд" с крупнокалиберным пулеметом (14,5 мм) и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм.

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Пелла ОАО
Проекты
БФ
КФ
Похожие новости
12.10.2018
Два новейших патрульных катера "Раптор" приняты в состав ВМФ России
16.04.2018
В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный катер нового поколения
13.04.2018
Катер проекта "Раптор" спустили на воду в Петербурге
27.09.2017
В Балтийском море завершены госиспытания патрульного катера "Раптор", построенного для ВМФ России
17.05.2016
Зачем Минобороны «Хищники»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?