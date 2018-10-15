ВМФ РФ пополнился двумя "Рапторами"

На петербургском предприятии "Пелла" с небольшим перерывом прошли церемонии передачи флоту двух патрульных катеров "Раптор" (проект 03160), передает ТАСС.

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Местом службы одного из них станет Балтийский флот, другого – Каспийская флотилия.

По счету они стали 13 и 14 катерами, построенными в соответствии с контрактом Минобороны на поставку флоту 14 единиц, сообщили в пресс-службе БФ.

Заказ выполнен полностью, катера распределены между Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

Как отметили в российском военном ведомстве, в перспективе строительство этих катеров будет продолжено.

Напомним, "Рапторы" предназначены для патрулирования прибрежной зоны в свободный от льда навигационный период в любое время суток на удалении до 100 миль от места базирования. Могут входить в состав БДК, УДК с размещением на борту или в док-камере.

В основные задачи также входят обеспечение безопасности судов на незащищенных рейдах, перехват и задержание малых целей, доставка десанта (до 20 человек) с полным вооружением, участие в поисково-спасательных работах.

Скорость хода катера – до 48 узлов (зависит от высоты волн). Вооружен боевым модулем "Управа-Корд" с крупнокалиберным пулеметом (14,5 мм) и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм.