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15.10.2018
Военное обозрение

Модернизированный Ми-26Т2В завешает предварительные испытания

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Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает завершить предварительные испытания модернизированного Ми-26Т2В в текущем году, передает РИА Новости.

Ми-26 / aviaforum.ru

По словам представителя объединения, до конца года также планируется приступить к совместным государственных испытаниям тяжелого вертолета.

Свой первый полет модернизированная машина совершила в августе 2018 года. Серийные поставки Ми-26Т2В в войска должны начаться уже в следующем году.

От базовой версии Ми-26 вертолет отличает современный интегрированный комплекс бортового оборудования (БРЭО), который в значительной мере облегчил управление машиной. Он позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, в том числе выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку, совершать предпосадочное маневрирование, а также возвращаться на основной или запасной аэродромы.

Ми-26 / aviaforum.ru

Кроме того, машину оборудовали цифровым пилотажным комплексом, в кабине появились жидкокристаллические цветные индикаторы.

Также вертолет получил новый комплекс обороны "Витебск", обнаруживающий угрозу и противодействующий средствам поражения с инфракрасными головками самонаведения.

Предварительные испытания проводятся с целью подтверждения характеристик изделия и определения возможности его предъявления на госиспытания.

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Компании
Вертолеты России
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