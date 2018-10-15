Военные стран СНГ определили направления развития совместных систем военного назначения

Совет министров обороны стран СНГ запланировал более 50 мероприятий на 2019 год, отметил также министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

ТАШКЕНТ, 12 октября. /ТАСС/. Главы военных ведомств государств СНГ на заседании Совета министров обороны (СМО) содружества выработали меры для противодействия международному терроризму и определили направления развития совместных систем военного назначения. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги заседания.

"Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму", - сказал Шойгу.

"Определены направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - продолжил он.

По словам министра, члены совета подписали решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил.

Шойгу также сообщил, что Совет министров обороны СНГ одобрил предложение о проведении международных олимпиад по учебным предметам среди воспитанников довузовских учебных заведений военных ведомств.

"Итоги работы показывают, что задачи, определенные нашими президентами в Концепции военного сотрудничества, последовательно реализуются" - заключил министр.

План мероприятий на 2019 год

Министры обороны государств СНГ запланировали проведение более 50 совместных мероприятий на следующий год, отметил Шойгу.

"Заседание совета подтвердило, что наше взаимодействие имеет устойчивые перспективы развития. На следующий год запланировано более 50 разноплановых совместных мероприятий", - сказал он.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что это позволит обеспечить динамику военного сотрудничества в формате Совета министров обороны стран СНГ по широкому спектру направлений. Кроме того, по его словам, заседание "дало старт совместной подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". "Это знаковое событие единой истории наших народов, которые вместе разгромили фашизм. Об этом следует помнить всегда", - добавил Шойгу.

В заседании совета, который 12 октября проходит в столице Узбекистана, принимают участие главы оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил коллегам из стран СНГ помочь российской стороне в возведении Главного храма Вооруженных сил России и музейного центра на территории храмового комплекса.

"Хочу проинформировать вас о том, что в честь 75-летия Победы в парке "Патриот" будет воздвигнут Главный военный храм [Вооруженных сил России]. Он строится исключительно на добровольные пожертвования. Храмовый комплекс станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром, в котором будут применены самые современные технологии и оборудование", - рассказал Шойгу в пятницу на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его словам, на территории храмового комплекса разместится универсальный мультимедийный музейно-выставочный центр.

"Планируется создать видеоряд из портретов участников Великой Отечественной войны стран Содружества [независимых государств]. В связи с этим прошу оказать содействие в подготовке их фотографий и кратких биографий, а также передаче собранной информации в Минобороны России", - сказал Шойгу.

"Будем рады любой другой помощи в создании храма", - добавил он.

Церемония освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил России состоялась 19 сентября, в ней приняли участие президент Владимир Путин, министр обороны страны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как ожидается, высота храма достигнет 95 м (включая крест), площадь - 10,95 тыс. кв. м. Сооружение сможет вмещать до 6 тыс. человек одновременно.