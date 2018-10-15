Военная автоколонна открыла мост через Енисей в Туве

Строительством объекта занимались сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения

КЫЗЫЛ, 12 октября. /ТАСС/. Колонна автомобильной техники военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) открыла движение по мосту через Большой Енисей в Кызыле, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО. Первой проехала автоколонна из "КамАЗов", автомобилей спецназначения "Тигр" и самоходных артиллерийских установок "Нона-СВК" отдельной железнодорожной бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения. Замыкала движение колонна боевой техники отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве.

Переправу ранее в пятницу торжественно открыли замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Строительством объекта занимались сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения. Доставка материалов и мостовых конструкций осуществлялась железнодорожным транспортом до станции Абакан в Красноярском крае, откуда на автомобилях те переправлялись в Туву. Грузоподъемность моста составляет до 60 тонн, пропускная способность - более 6 тыс. автомобилей в сутки. Всего для возведения моста, по данным ЦВО, было перевезено более двух тысяч тонн металлоконструкций, в работах участвовали более 100 военнослужащих.