Завершение испытаний истребителя Су-35С планируется в конце 2019 года

По словам замглавы Минобороны Алексея Криворучко, ВКС уже получили более 60 таких машин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС Василий Костин /. Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко провел рабочее совещание в 929-м Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Министерства обороны Российской Федерации имени В.П. Чкалова. Замминистра заслушал доклад по актуальным вопросам испытаний перспективных и модернизированных самолетов оперативно-тактической авиации разработки ПАО "Компания "Сухой" и АО "РСК МиГ", выполнению центром плановых мероприятий ГОЗ. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Завершение испытаний многоцелевого истребителя Су-35С в полном объеме планируется в конце 2019 года. Заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и взаимодействия самолета в контуре автоматизированных систем управления Воздушно-космических сил. "На сегодняшний день в частях ВКС завершена опытная эксплуатация, осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С", - напомнил замглавы военного ведомства.

Качество самолета и его боевые и эксплуатационные характеристики очень высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим Су-35С в рамках специальной операции в Сирии.

Помимо этого, замминистра сообщил, что работы по государственным испытаниям Су-57 идут в плановом режиме, в соответствии с графиком. "Поставка самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года", - подчеркнул Криворучко.

Также он ознакомился с передовыми научными разработками центра, осмотрел экспозицию проходящих испытания образцов боевой авиационной техники. Замглавы оборонного ведомства дал высокую оценку работе ГЛИЦ имени В.П.Чкалова.

Су-35С (Flanker-E+, по классификации НАТО) - это глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения "4++", созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция (РЛС) с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР) с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых обстреливаемых целей, двигатели с плазменной системой зажигания увеличенной мощности с управляемым вектором тяги (УВТ). Данные двигатели удовлетворяют требованиям к силовой установке для истребителя пятого поколения, поскольку позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Истребитель Су-35С является глубокой модернизацией Су-27. В отличие от Су-27М он имеет новый усиленный планер и не оснащается передним горизонтальным оперением и тормозным щитком. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны. По данным издания The Military Balance, на вооружении ВКС РФ состоят 70 истребителей Су-35С.