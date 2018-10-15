Войти
15.10.2018
РИА Новости

Поставка Су-57 в ВКС пройдет по плану, заявили в Минобороны

722
0
+1
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что поставка самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года, но не назвал дату поставки самолета, сообщили в Минобороны РФ.

Замминистра обороны провел рабочее совещание в 929 государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ (ГЛИЦ) имени Чкалова, где он проверил ход государственных испытаний многофункционального самолета Су-57 пятого поколения, уточняется в сообщении. Последние несколько лет представители Минобороны РФ неоднократно заявляли о планируемых поставках этого самолета в части ВКС РФ.

"Поставка многофункциональных самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года", - заявил замминистра обороны, слова которого приводит ведомство.

Криворучко добавил, что работы по государственным испытаниям Су-57 идут в плановом режиме, в соответствии с графиком.

Отмечается, что в ходе рабочего заседания он заслушал доклад по актуальным вопросам испытаний перспективных и модернизированных самолетов оперативно-тактической авиации разработки ПАО "Компания "Сухой" и АО "РСК МиГ", выполнению центром плановых мероприятий ГОЗ.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.10.2018
Завершение испытаний истребителя Су-35С планируется в конце 2019 года
05.07.2018
Су-57 переходит на новый уровень
04.07.2018
На заводах ОАК проверили ход выполнения гособоронзаказа
18.02.2015
В Российскую армию пытались поставить самолеты, которые не могут воевать
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?