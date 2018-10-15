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15.10.2018
РИА Новости

В Туве открыли построенный военными автодорожный мост

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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

КЫЗЫЛ, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков принял участие в торжественном открытии автомобильного моста через реку Большой Енисей в Кызыле, возведённого силами военнослужащих Центрального военного округа, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

Возведение шестипролетного моста высотой 10 метров через реку Большой Енисей возле села Кара-Хаак началось после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить транспортное сообщение между горной мотострелковой бригадой, дислоцированной в Кызыле, и общевойсковым полигоном.

"Несмотря на сложность принятых конструктивных решений и трудности, возникавшие в покорении могучей реки Большой Енисей, все мы вместе наблюдаем уникальное инженерное сооружение - мост длиной 327 метров", - сказал Булгаков.

Он отметил, что строительство объекта обеспечило не только транспортную доступность к общевойсковому полигону горной мотострелковой бригады, но и решило социальные проблемы местного населения. Мост также связал близлежащие администрации Кызылского района и позволил организовать транспортное и грузовое сообщение с другими регионами.

Строительством объекта занимались сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения.

Доставка материалов и мостовых конструкций осуществлялась железнодорожным транспортом до станции Абакан в Красноярском крае, откуда на автомобилях они переправлялись в Туву.

Грузоподъемность моста составляет до 60 тонн, пропускная способность - более 6 тысяч автомобилей в сутки. Всего для возведения моста, по данным ЦВО, было перевезено более двух тысяч тонн металлоконструкций.

12.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей
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