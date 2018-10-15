Шойгу пригласил узбекского коллегу на армейские игры

ТАШКЕНТ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу пригласил узбекского коллегу генерал-майора Абдусалома Азизова принять участие в Международных армейских играх, Московскую конференцию по международной безопасности и другие крупные мероприятия военного ведомства.

"Отдельно хотел бы выразить признательность за активное участие ваших представителей в таких знаковых мероприятиях министерства обороны России, как Московская конференция по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-техническом форуме", - сказал Шойгу на встрече с главой Минобороны Узбекистана.

"Пользуясь случаем, приглашаю Вас, Абдусалом Абдумавланович, и ваших специалистов на эти мероприятия в следующем году", - подчеркнул министр.