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15.10.2018
РИА Новости

Шойгу пригласил узбекского коллегу на армейские игры

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com

ТАШКЕНТ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу пригласил узбекского коллегу генерал-майора Абдусалома Азизова принять участие в Международных армейских играх, Московскую конференцию по международной безопасности и другие крупные мероприятия военного ведомства.

"Отдельно хотел бы выразить признательность за активное участие ваших представителей в таких знаковых мероприятиях министерства обороны России, как Московская конференция по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-техническом форуме", - сказал Шойгу на встрече с главой Минобороны Узбекистана.

"Пользуясь случаем, приглашаю Вас, Абдусалом Абдумавланович, и ваших специалистов на эти мероприятия в следующем году", - подчеркнул министр.

12.10.2018
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