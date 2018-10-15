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15.10.2018
РИА Новости

Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе

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Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото
Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

­МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прибывшие в Лаос российские саперы за пять месяцев очистят от американских авиабомб более ста гектаров лесистой местности, сообщает Минобороны России.

"Саперам в течение пяти месяцев предстоит проведение мероприятий гуманитарного разминирования близ населенного пункта Лак Сао, расположенного в провинции Боликхамсай, в 350 километрах от Вьентьяна. Более ста гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 36 военнослужащих отряда международного противоминного центра Вооруженных сил России совместно с лаосскими саперами провели рекогносцировку в районе выполнения задач.

"Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра. В районе проведения разминирования находятся пять деревень провинции Боликхамсай. Для выполнения задач отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов (ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02", - уточнили в военном ведомстве.

12.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Лаос
Россия
США
Продукция
МИКР
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3 комментария
№1
15.10.2018 07:28
А какой смысл России рисковать жизнями своих парней в далекой чужой стране?! Я бы еще согласился с тем,чтобы Россия подготовила местных вояк для разминирования их страны ...а посылать на чужую войну своих...
+1
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№2
15.10.2018 09:28
Опять бесплатно вытираем чужие задницы?
-1
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№3
15.10.2018 17:38
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
А какой смысл России рисковать жизнями своих парней в далекой чужой стране?!

Обретать бесценный боевой опыт. Жить вообще опасно, а служить в армии особенно.
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