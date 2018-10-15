Войти
15.10.2018
РИА Новости

"Вертолеты России" обучили суданских специалистов управлять Ми-17В-5

429
0
0
Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил подготовку суданских специалистов на вертолет Ми-17В-5, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" завершил программу обучения специалистов из Судана по действующему контракту. Программа включала теоретическую и тренажерную подготовку на вертолет Ми-17В-5", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обучение прошли пилоты, бортинженеры, специалисты по авиационному и радиоэлектронному оборудованию. "Программа длилась около месяца и включала в себя теоретические и практические занятия, в том числе на комплексном тренажере вертолета с отработкой упражнений в части экстремальных случаев в полете и имитацией отказов двигателя. Специалисты заказчика успешно сдали экзамены, после чего был подписан акт завершения обучения", - сказали в холдинге.

Как рассказал управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров, в авиапарке Судана - более 20 вертолетов типа Ми-17 разных модификаций, поставленных с 2004 по 2015 годы. По его словам, данные вертолеты пользуются большой популярностью, поскольку надежность и простота эксплуатации, а также соотношение цены и качества делают их привлекательными для операторов.

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Похожие новости
20.05.2016
"Друг Татарстана" Сергей Шойгу застолбил новые казанские вертолеты
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
22.05.2013
США vs вертолеты КВЗ: Ми-17 - yes, Ми-38 - no
19.03.2013
ООН раскрыла экспортные тайны КВЗ
02.07.2007
Задачи ломать через колено у нас не стояло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?