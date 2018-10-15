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15.10.2018
РИА Новости

Шойгу лично контролирует развитие движения Юнармии

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Флаг движения Юнармия на борту гвардейского ракетного крейсера Москва. Архивное фото
Флаг движения Юнармия на борту гвардейского ракетного крейсера Москва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу лично контролирует движение Юнармии в России, сказала РИА Новости руководителя аппарата главного штаба Юнармии Елена Слесаренко на открытии пятого слета юнармейцев Якутии.

Пятый региональный слет проходит на базе Якутской кадетской школы. На слет прибыли юнармейцы из двенадцати районов Якутии. За два дня им предстоит сдать нормативы ГТО и Юнармии, ознакомиться с работой спасателей и соревноваться в стрельбе из пневматического оружия.

В пятницу прошло открытие мероприятия в присутствии руководителя аппарата главного штаба Юнармии, олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Елены Слесаренко.

"Юнармия - это общественное движение, созданное по инициативе министра обороны России, одобренное президентом страны. Нам сегодня два с половиной года, и уже 267 тысяч юнармейцев. В каждом регионе созданы отделения, отряды. Сергей Кужугетович Шойгу лично контролирует развитие движения. На всех совещаниях это вопрос для него чрезвычайно важный", - поделилась с корреспондентом РИА Новости Слесаренко.

За прошедшее время за геройский поступок и другие достижения более 350 детей получили почетный знак "Юнармейская доблесть". Лучшим из воспитанников также выдаются путевки в оздоровительные лагеря России.

Многие якутские школьники мечтают о военной карьере, поэтому вступают в ряды юнармейцев. К ним относится и прибывший на слет командир военно-патриотического клуба 16-летний Гаврил Бережнов из Мурунской средней школы Усть-Алданского района Якутии.

"Наш военно-патриотический клуб был создан в 2008 году… В прошлом году я сдал норматив "малиновых беретов". После окончания школы хочу поступить в академию ФСБ. Думаю, хорошая физическая подготовка и общественная работа в Юнармии помогут мне в будущем построить военную карьеру", - рассказал РИА Новости юнармеец.

Летом 2016 года организация прошла регистрацию в министерстве юстиции РФ, и с 1 сентября 2016 года официально начала работать. Отделения Юнармии созданы во всех субъектах РФ.

12.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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