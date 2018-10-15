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15.10.2018
РИА Новости

Российские летчики сбросили более 60 авиабомб на учениях в Киргизии

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Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Более 60 осколочно-фугасных авиационных бомб и около 500 неуправляемых ракет разного калибра применили российские экипажи самолетов и вертолетов ходе командно-штабных учений "Взаимодействие-2018" в Киргизии, сообщает в пятницу Центральный военный округ России (ЦВО).

"Фронтовые бомбардировщики Су-24М сбросили более 60 авиабомб по мишеням, имитирующим склады с боеприпасами и топливом, укрепленный командный пункт условного противника. Штурмовики Су-25СМ, а также ударные вертолеты Ми-24 выпустили около 500 неуправляемых ракет по легкобронированной технике и скоплению "противника", - говорится в сообщении.

Российская авиационная группа размещена на двух военных аэродромах Киргизии и насчитывает около 30 самолетов и вертолетов.

Учения "Взаимодействие-2018" проходят на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии с 10 по 13 октября. В нем принимают участие более 2 тысяч военнослужащих шести стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также около 300 единиц военной техники и 40 самолетов и вертолетов. От российской стороны на учения привлечены подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, подразделения специального назначения, сообщает округ.

12.10.2018
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