В Краснодаре вручили Орден Мужества курсанту, экстренно посадившему самолет

КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил Орденом Мужества курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаила Еманова, экстренно посадившего самолет после столкновения с птицей.

Ранее сообщалось, что Еманов посадил самолет на неподготовленную площадку без выпущенных шасси после того, как в двигатель влетела птица. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

"Министром обороны РФ было принято решение о представлении сержанта Михаила Еманова к награждению государственной наградой России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Хочу выразить искренние слова благодарности за воспитание настоящего патриота, родителям Михаила - Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, с нами сегодня нет. Благодарю командование, преподавательский состав, весь коллектив училища за большой вклад в подготовке кадров",- сказал Панков.