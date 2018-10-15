Вооруженные силы Испании получат БЛА "Орбитер-3"
ЦАМТО, 12 октября. МО Испании выбрало БЛА "Орбитер-3" израильской компании Aeronautics. Целью закупки является обеспечение защиты баз, где будут располагаться контингенты ВС страны при проведении операций за рубежом.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, в финальной стадии конкурса израильская разработка опередила спроектированный испанским подразделение Thales БЛА "Фулмар".
Представляющая интересы Aeronautics компания Aicox Soluciones 8 октября подтвердила, что получен заказ стоимостью 3,1 млн. евро (3,6 млн. долл.).
"Орбитер-3" прошел испытания в отдельной легкой пехотной бригаде иностранного легиона СВ Испании в начале 2018 года в рамках реализуемой МО Испании программе RAPAZ.
Контракт предусматривает поставку двух систем, в состав каждой из которых входят 3 БЛА. Логистическую поддержку обеспечит Aicox Soluciones.
БЛА "Орбитер-3" предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, целеуказания. Размах крыла БЛА – 4,4 м, максимальная взлетная масса – 30 кг, масса полезной нагрузки – 5,5 кг, практический потолок – 18000 футов (5490 м), скорость – до 70 узлов, продолжительность полета – 7 ч, радиус действия – до 150 км. Пуск "Орбитер-3" осуществляется с использованием пусковой установки катапультного типа, а посадка – с применением сети. В качестве полезной нагрузки используются блоки D/U/Z/T STAMP компании CONTROP и лазерный целеуказатель.
Как и многие израильские компании, Aeronautics обычно не раскрывает своих заказчиков, однако известно, что одним из крупнейших покупателей является Азербайджан. Версия "Орбитер 2" была продана Финляндии.
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