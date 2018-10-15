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15.10.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Испании получат БЛА "Орбитер-3"

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БЛА «Орбитер-3»
БЛА «Орбитер-3».
Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 12 октября. МО Испании выбрало БЛА "Орбитер-3" израильской компании Aeronautics. Целью закупки является обеспечение защиты баз, где будут располагаться контингенты ВС страны при проведении операций за рубежом.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в финальной стадии конкурса израильская разработка опередила спроектированный испанским подразделение Thales БЛА "Фулмар".

Представляющая интересы Aeronautics компания Aicox Soluciones 8 октября подтвердила, что получен заказ стоимостью 3,1 млн. евро (3,6 млн. долл.).

"Орбитер-3" прошел испытания в отдельной легкой пехотной бригаде иностранного легиона СВ Испании в начале 2018 года в рамках реализуемой МО Испании программе RAPAZ.

Контракт предусматривает поставку двух систем, в состав каждой из которых входят 3 БЛА. Логистическую поддержку обеспечит Aicox Soluciones.

БЛА "Орбитер-3" предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, целеуказания. Размах крыла БЛА – 4,4 м, максимальная взлетная масса – 30 кг, масса полезной нагрузки – 5,5 кг, практический потолок – 18000 футов (5490 м), скорость – до 70 узлов, продолжительность полета – 7 ч, радиус действия – до 150 км. Пуск "Орбитер-3" осуществляется с использованием пусковой установки катапультного типа, а посадка – с применением сети. В качестве полезной нагрузки используются блоки D/U/Z/T STAMP компании CONTROP и лазерный целеуказатель.

Как и многие израильские компании, Aeronautics обычно не раскрывает своих заказчиков, однако известно, что одним из крупнейших покупателей является Азербайджан. Версия "Орбитер 2" была продана Финляндии.

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Испания
Финляндия
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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