Катер проекта Р1650 "Рондо" отправился к месту постоянного базирования

ЦАМТО, 12 октября. "Средне-Невский судостроительный завод" (входит в состав АО "ОСК") передал заказчику третий многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо".

После подписания приемного акта катер отправился к месту постоянного базирования.

Ранее катер успешно выполнил программу заводских приемно-сдаточных испытаний без замечаний со стороны представителей заказчика.

Многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо" предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.

Особенность проекта Р1650 "Рондо" – комбинирование материалов и технологий при строительстве, что дает ряд преимуществ, позволяющих существенно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание. Применение композитных материалов при изготовлении палубы, рубки и элементов обстройки обеспечивает высокое качество отделки. Корпус катера, выполненный из судостроительной стали, и особенности конструкции донно-забортной арматуры позволяют эксплуатировать судно в зимний период в условиях мелкобитого льда, а также производить отстой катера на воде с вмерзанием в лед.

Судно стало третьим катером в серии проекта Р1650, построенным на "Средне-Невском судостроительном заводе" для нужд Пограничной службы ФСБ РФ. Головной катер проекта Р1650 "Рондо" был передан заказчику в 2015 году. Приемный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году.

Водоизмещение катера проекта Р1650 составляет 28,5 т, экипаж – 2 человека, пассажировместимость – 10 человек, скорость – до 13 узлов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".