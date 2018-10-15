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15.10.2018
ЦАМТО

Катер проекта Р1650 "Рондо" отправился к месту постоянного базирования

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Р1650 Рондо
Катер проекта Р1650 «Рондо», подготовка к спуску на воду.
Источник: http://www.korabli.eu/

ЦАМТО, 12 октября. "Средне-Невский судостроительный завод" (входит в состав АО "ОСК") передал заказчику третий многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо".

После подписания приемного акта катер отправился к месту постоянного базирования.

Ранее катер успешно выполнил программу заводских приемно-сдаточных испытаний без замечаний со стороны представителей заказчика.

Многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо" предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.

Особенность проекта Р1650 "Рондо" – комбинирование материалов и технологий при строительстве, что дает ряд преимуществ, позволяющих существенно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание. Применение композитных материалов при изготовлении палубы, рубки и элементов обстройки обеспечивает высокое качество отделки. Корпус катера, выполненный из судостроительной стали, и особенности конструкции донно-забортной арматуры позволяют эксплуатировать судно в зимний период в условиях мелкобитого льда, а также производить отстой катера на воде с вмерзанием в лед.

Судно стало третьим катером в серии проекта Р1650, построенным на "Средне-Невском судостроительном заводе" для нужд Пограничной службы ФСБ РФ. Головной катер проекта Р1650 "Рондо" был передан заказчику в 2015 году. Приемный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году.

Водоизмещение катера проекта Р1650 составляет 28,5 т, экипаж – 2 человека, пассажировместимость – 10 человек, скорость – до 13 узлов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
Р1650 Рондо
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