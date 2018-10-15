Войти
15.10.2018
ЦАМТО

Сухопутные войска Португалии получат бронеавтомобили VAMTAC ST5

435
0
-1
VAMTAC ST5
Автомобиль VAMTAC ST5.
Источник: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 12 октября. Как сообщал ЦАМТО, Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) от имени МНО Португалии заключило с испанской UROVESA контракт на поставку легких тактических бронемашин с колесной формулой 4x4. Стали известны некоторые новые подробности данной сделки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя СВ Португалии, подписанный в июле 2018 года NSPA и UROVESA контракт стоимостью 60,8 млн. евро предусматривает поставку 139 тактических бронеавтомобилей VAMTAC ST5. Поставки планируется начать в 2019 году и завершить в 2020 году. ВС Португалии получат 107 ББМ в версии бронетранспортера, 13 машин медицинского обеспечения, 12 машин ССО и 7 машин управления.

Компания UROVESA 28 сентября заключила с португальской компанией EID контракт стоимостью 4,8 млн. евро на поставку средств связи для техники, в том числе систем внутренней связи ICC-251 для санитарных машин, усилителей мощности, устройств настройки антенн, док-станций и проводки.

Радиостанции PRC-525 компании EID, системы спутниковой связи и портативные компьютеры будут устанавливаться в качестве оборудования, поставляемого государством.

Предполагается, что большая часть техники будет передана для оснащения бригады быстрого развертывания (BrigRR) ВС Португалии. Поставка новых бронемашин позволит улучшить тактическую мобильность подразделений и выживаемость личного состава при проведении операций в различных сценариях. 13 санитарных машин будут переданы полевому госпиталю AgrSan (Agrupamento Sanitario).

Как уже сообщалось, Министерство обороны Португалия приступило к реализации программы приобретения легких тактических бронированных машин с колесной формулой 4x4 в 2015 году, когда планировалось приобрести для СВ до 192 бронемашин. В 2016 году в рамках "Закона о военных программах на 2015-2026 гг." была одобрена поставка 167 бронемашин: 106 ББМ массой до 9 т в версии бронетранспортера, 29 машин в версии самоходного ПТРК (20 с комплексами "Милан" и 9 с TOW-2), 13 машин медицинского обеспечения (5 скорой медицинской помощи и реанимации, 2 санитарных машин 1-го типа, 6 санитарных машин 2-го типа), 12 машин ССО (включая 3 командирские машины) и 7 машин управления. Предполагалось, что стоимость реализации программы, включая материальное обеспечение и подготовку личного состава, не превысит 60,8 млн. евро.

Закупку решено было реализовать через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA). В финальной стадии конкурса UROVESA конкурировала с турецкой Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret, предлагавшей ББМ "Хизир" (Hizir).

В начале 2018 года МНО Португалии сократило количество закупаемых машин до 139 ед. при сохранении максимальной стоимость закупки – 60,8 млн. евро (70,3 млн. долл.).

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Португалия
Турция
Компании
Dirinler
Проекты
2020-й год
NATO
ИТ
Медицина
Похожие новости
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
25.04.2012
В этом году Вооруженные силы РК празднуют 20-летие со дня основания
07.11.2011
Ан-70 все еще превосходит своего соперника – А-400М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?