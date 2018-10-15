Сухопутные войска Португалии получат бронеавтомобили VAMTAC ST5

ЦАМТО, 12 октября. Как сообщал ЦАМТО, Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) от имени МНО Португалии заключило с испанской UROVESA контракт на поставку легких тактических бронемашин с колесной формулой 4x4. Стали известны некоторые новые подробности данной сделки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя СВ Португалии, подписанный в июле 2018 года NSPA и UROVESA контракт стоимостью 60,8 млн. евро предусматривает поставку 139 тактических бронеавтомобилей VAMTAC ST5. Поставки планируется начать в 2019 году и завершить в 2020 году. ВС Португалии получат 107 ББМ в версии бронетранспортера, 13 машин медицинского обеспечения, 12 машин ССО и 7 машин управления.

Компания UROVESA 28 сентября заключила с португальской компанией EID контракт стоимостью 4,8 млн. евро на поставку средств связи для техники, в том числе систем внутренней связи ICC-251 для санитарных машин, усилителей мощности, устройств настройки антенн, док-станций и проводки.

Радиостанции PRC-525 компании EID, системы спутниковой связи и портативные компьютеры будут устанавливаться в качестве оборудования, поставляемого государством.

Предполагается, что большая часть техники будет передана для оснащения бригады быстрого развертывания (BrigRR) ВС Португалии. Поставка новых бронемашин позволит улучшить тактическую мобильность подразделений и выживаемость личного состава при проведении операций в различных сценариях. 13 санитарных машин будут переданы полевому госпиталю AgrSan (Agrupamento Sanitario).

Как уже сообщалось, Министерство обороны Португалия приступило к реализации программы приобретения легких тактических бронированных машин с колесной формулой 4x4 в 2015 году, когда планировалось приобрести для СВ до 192 бронемашин. В 2016 году в рамках "Закона о военных программах на 2015-2026 гг." была одобрена поставка 167 бронемашин: 106 ББМ массой до 9 т в версии бронетранспортера, 29 машин в версии самоходного ПТРК (20 с комплексами "Милан" и 9 с TOW-2), 13 машин медицинского обеспечения (5 скорой медицинской помощи и реанимации, 2 санитарных машин 1-го типа, 6 санитарных машин 2-го типа), 12 машин ССО (включая 3 командирские машины) и 7 машин управления. Предполагалось, что стоимость реализации программы, включая материальное обеспечение и подготовку личного состава, не превысит 60,8 млн. евро.

Закупку решено было реализовать через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA). В финальной стадии конкурса UROVESA конкурировала с турецкой Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret, предлагавшей ББМ "Хизир" (Hizir).

В начале 2018 года МНО Португалии сократило количество закупаемых машин до 139 ед. при сохранении максимальной стоимость закупки – 60,8 млн. евро (70,3 млн. долл.).