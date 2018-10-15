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15.10.2018
ЦАМТО

Министры обороны стран СНГ выработали меры для противодействия международному терроризму

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

ЦАМТО, 12 октября. Главы военных ведомств государств СНГ на заседании Совета министров обороны (СМО) в Ташкенте выработали меры для противодействия международному терроризму и определили направления развития совместных систем военного назначения.

Об этом, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, заявил журналистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги заседания.

"Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму", – рассказал Сергей Шойгу.

"Определены направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки", – продолжил он.

По словам министра обороны России, члены Совета подписали решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил.

Сергей Шойгу также сообщил, что Совет министров обороны СНГ одобрил предложение о проведении международных олимпиад по учебным предметам среди воспитанников довузовских учебных заведений военных ведомств.

"Заседание совета подтвердило, что наше взаимодействие имеет устойчивые перспективы развития. На следующий год запланировано более 50 разноплановых совместных мероприятий", – отметил министр обороны России.

Он подчеркнул, что это позволит обеспечить динамику военного сотрудничества в формате Совета министров обороны по самому широкому спектру направлений.

"Итоги работы показывают, что задачи, определенные нашими президентами в Концепции военного сотрудничества, последовательно реализуются" – заключил министр обороны России.

12.10.2018
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