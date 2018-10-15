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15.10.2018
ЦАМТО

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В завершит предварительные испытания в этом году

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Вертолет Ми-26Т2В
Опытный образец модернизированого тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В (бортовые номера "3112" и "157", заводской номер 34001212157, серийный номер 13-06, модернизированная машина постройки 1988 года) во время заводских испытаний на АО "Роствертол". Ростов-на-Дону, август 2018 года.
Источник: Ми-26 / aviaforum.ru

ЦАМТО, 12 октября. Предварительные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В завершатся до конца года, после чего машина приступит к прохождению совместных государственных испытаний, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает завершить предварительные испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В и приступить к государственным совместным испытаниям данной машины до конца текущего года", – сказали в компании.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется начать в 2019 году. Первый полет модернизированной машины состоялся в августе 2018 года.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), который значительно упрощает пилотирование вертолета. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы.

В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа – цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам с ИК ГСН, передает "РИА Новости".

Предварительные испытания являются контрольными испытаниями опытных образцов продукции с целью подтверждения характеристик и определения возможности их предъявления на приемочные (государственные) испытания.

12.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-26
Компании
Вертолеты России
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