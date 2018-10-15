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15.10.2018
ЦАМТО

Проведены учения с привлечением наземных, морских и авиационных стратегических ядерных сил

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (бортовой номер "красный 10", регистрационный номер RF-94128, название "Саратов") ВВС России, оборудованный узлами внешней подвески для размещения стратегических крылатых ракет воздушного базирования нового типа. Энгельс, 03.03.2015.
Источник: Юрий Киселев / russianplanes.net

ЦАМТО, 12 октября. По поручению Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина 11 октября проведено учение стратегических ядерных сил.

В ходе учения проверена система управления Вооруженными Силами, а также надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной Российской Федерации до командных пунктов соединений и воинских частей.

К учению привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов, а также летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.

Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.

Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены. Информация о них выдавалась на пункты управления государством и Вооруженными Силами в установленном порядке.

Задачи учения выполнены в полном объеме. Все учебные цели на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа поражены, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

12.10.2018
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