60 лет успешной совместной работы Отделения ОКБ Сухого и КнААЗа
ЦАМТО, 12 октября. В октябре 1958 года, через пять лет после воссоздания в Москве Конструкторского бюро П.О.Сухого, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике издал приказ: "Организовать филиал ОКБ-51 на заводе №126".
Кропотливая, плодотворная работа Отделения ОКБ в Комсомольске-на-Амуре насчитывает уже 60 лет.
Филиал конструкторского бюро расположился по соседству со сборочными цехами КнААЗа. Вместе с работниками завода специалисты филиала ОКБ стали решать массу вопросов: от технических до организационных. Первым совместным проектом стал серийный выпуск истребителей-перехватчиков Су-7 и запуск в производство его модификации, истребителя-бомбардировщика Су-7Б.
За шесть десятилетий Отделение ОКБ в Комсомольске-на-Амуре поработало над целой плеядой отечественных самолетов и их модификаций. Для ВВС были поставлены истребитель-бомбардировщик Су-17, первый самолет с изменяемой стреловидностью крыла, а также его экспортный вариант – Су-22. Безусловным прорывом для своего времени стал многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27, одна из основных боевых машин советской и российский армии. Можно отметить многофункциональный истребитель для авианесущего флота Су-33, двухместный многоцелевой истребитель Су-30 и одноместный Су-27СМ(3) поколения 4+, Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. И, конечно, истребитель пятого поколения Су-57, над которым ведет работу ОКБ Сухого.
Функционал комсомольского Отделения ОКБ на протяжении всей истории его существования постоянно расширялся. Для проверки работоспособности узлов и сокращения числа циклов запуска новых модификаций филиал ОКБ Сухого еще в 1972 году получил собственный производственный участок. ОКБ Сухого постоянно совершенствует материальную базу своего филиала, обновляется парк компьютеров и программное обеспечение для них.
С 2006 года Отделение ОКБ Сухого работает над проектом многофункционального истребителя пятого поколения. В настоящее время специалисты Отделения готовятся к завершению государственных испытаний Су-57 и внедрению нового самолета в серийное производство.
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