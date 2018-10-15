60 лет успешной совместной работы Отделения ОКБ Сухого и КнААЗа

Коллективная фотография сотрудников Комсомомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой") по случаю завершения изготовления и испытаний и подготовки к передаче Вьетнаму двух последних многоцелевых истребителей Су-30МК2 по контракту 2013 года на 12 самолетов этого типа. Данные Су-30МК2 с вьетнамскими бортовыми номерами "8593" (серийный номер 88624) и "8594" (серийный номер 88625) стали не только последними истребителями этого типа, построенными для Вьетнама, но и последними машинами семейства Су-30, изготовленными на КнААЗ вообще.

ЦАМТО, 12 октября. В октябре 1958 года, через пять лет после воссоздания в Москве Конструкторского бюро П.О.Сухого, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике издал приказ: "Организовать филиал ОКБ-51 на заводе №126".

Кропотливая, плодотворная работа Отделения ОКБ в Комсомольске-на-Амуре насчитывает уже 60 лет.

Филиал конструкторского бюро расположился по соседству со сборочными цехами КнААЗа. Вместе с работниками завода специалисты филиала ОКБ стали решать массу вопросов: от технических до организационных. Первым совместным проектом стал серийный выпуск истребителей-перехватчиков Су-7 и запуск в производство его модификации, истребителя-бомбардировщика Су-7Б.

За шесть десятилетий Отделение ОКБ в Комсомольске-на-Амуре поработало над целой плеядой отечественных самолетов и их модификаций. Для ВВС были поставлены истребитель-бомбардировщик Су-17, первый самолет с изменяемой стреловидностью крыла, а также его экспортный вариант – Су-22. Безусловным прорывом для своего времени стал многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27, одна из основных боевых машин советской и российский армии. Можно отметить многофункциональный истребитель для авианесущего флота Су-33, двухместный многоцелевой истребитель Су-30 и одноместный Су-27СМ(3) поколения 4+, Су-35 – многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. И, конечно, истребитель пятого поколения Су-57, над которым ведет работу ОКБ Сухого.

Функционал комсомольского Отделения ОКБ на протяжении всей истории его существования постоянно расширялся. Для проверки работоспособности узлов и сокращения числа циклов запуска новых модификаций филиал ОКБ Сухого еще в 1972 году получил собственный производственный участок. ОКБ Сухого постоянно совершенствует материальную базу своего филиала, обновляется парк компьютеров и программное обеспечение для них.

С 2006 года Отделение ОКБ Сухого работает над проектом многофункционального истребителя пятого поколения. В настоящее время специалисты Отделения готовятся к завершению государственных испытаний Су-57 и внедрению нового самолета в серийное производство.

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