Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими "трехсотками", появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине?

Американские и израильские военные в ходе визита на Украину смогли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит". Киев убеждал своих партнеров в том, что его "трехсотки" принципиально не отличаются от тех, что недавно появились в распоряжении Дамаска.

Как утверждает вьетнамский ресурс Soha News, украинцы не только выдали все характеристики комплексов, но позволили гостям опробовать ЗРК в полевых условиях. Для этой цели на Украину были отправлены американские и израильские военные самолеты, в том числе 18 истребителей ВВС США F-15C Eagle. Как выяснил портал, переброска состоялась еще в минувшее воскресенье. При этом ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) прислал боевых летчиков, которые и испытали возможности С-300 против американских машин.

После всех испытаний ЦАХАЛ пришел к выводу, что малозаметные истребители пятого поколения F-35 Lightning II якобы обладают ощутимыми преимуществами в поединке с российскими зенитками.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов признавал, что истребитель F-35 был бы серьезным противником в поединке с С-300. По его словам, истребитель F-35 "будет наносить удары с неожиданных ракурсов". "Если мы не будем его обнаруживать, то будем получать уколы. Я не гарантирую, что они будут со стопроцентной вероятностью все обнаружены", – подчеркивал он.

"Это целая платформа, на базе которой можно создавать многоцелевой ударный самолет для решения задач в воздухе и на земле. Задача F-35 – подкрасться, неожиданно нанести удар и тут же уходить, не ввязываясь в контактный бой. Это самолет тактического назначения. Расчет на то, чтобы подходить к объекту поражения с "критической стороны", чтобы истребитель был как можно дольше не опознан, и тогда выполнять пуски ракет большой дальности", – объяснил пилот.

Напомним, Москва решила поставить ЗРК С-300 Дамаску после того, как 17 сентября в небе над Средиземным морем сирийскими ПВО был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. Россия возложила ответственность на Израиль, чьи F-16 использовали наш самолет в качестве прикрытия.

Эксперты уже отмечали, что в Сирию поставлены комплексы С-300ПМ с дальнобойными ракетами. Индекс "П" означает, что это вариант для ПВО, а "М" – модернизированный. Как известно, С-300 пользуются большой популярностью в мире – они стоят на вооружении 18 стран. В их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Греция, Сирия и Хорватия.

Греция в 2013 году успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив небольшой беспилотный самолет на расстоянии 30 км и высоте менее 2000 м. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет. В 2015 году Reuters сообщало, что на совместных учениях Греция позволила израильским военным протестировать систему наведения С-300 и изучить способы обмана радиолокационной станции сопровождения. Однако штаб ВВС Греции опровергал эти утверждения.

Ранее экс-гендиректор головного системного КБ концерна "Алмаз – Антей" Игорь Ашурбейли говорил телеканалу "Звезда", что С-300 закрывают небо в радиусе 250 км и сравниться с ними может только американский ЗРК Patriot, потому что американцы якобы украли у РФ технологии для его создания. Под руководством Ашурбейли созданы новейшие модификации С-300, разработаны и поставлены в Вооруженные силы России зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Но эксперты уверены, что в распоряжении Украины находятся "трехсотки" самой первой модификации, которая выпускалась еще советской промышленностью. Как пояснил газете ВЗГЛЯД начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков, Пентагон и ЦАХАЛ могут пройти только первые шаги в изучении характеристик С-300, "но это тупиковый путь". Как сказал Горьков:

"США и Израиль не знают нашего современного оборудования, которое находится, в частности, в Сирии – оно более энерговооруженно и в большей степени защищено от помех".

В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007–2009 гг.) Сергей Хатылев напомнил о множестве модификаций С-300. По его словам, комплекс постоянно дорабатывался, "поэтому невозможно до конца раскрыть все его секреты".

"Тем более для этого нужно полностью разобрать аппаратуру и восстановить все характеристики, которые были, что технически очень сложно. Даже если речь идет об изучении комплекса для создания помех системе навигации, то наша система в Сирии позволяет уничтожать практически все цели при самой большой мощности помех", – пояснил Хатылев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт добавил, что американские специалисты и так уже давно знакомы с С-300, поэтому их визит на Украину был связан с другими целями – экономическими и политическими. "Мы уже продавали С-300 в Грецию, которая входит в НАТО. У них поэтому была возможность облетать и изучить все характеристики. Тут речь идет явно о других задачах – продавать свои старые средства вооружения Украине, а также пытаться пугать нас своими действиями", – подытожил Хатылев.

Симона Царенко,Андрей Резчиков