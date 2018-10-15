Авария "Союза" породила в НАСА радикальное предложение о судьбе МКС

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) после неудачного запуска корабля "Союз" допустили возможность отправки Международной космической станции (МКС) в автономный полет без экипажа.

По словам руководителя миссии МКС в НАСА Кенни Тодда, находящиеся на данный момент на орбите астронавты могут остаться на борту МКС до января 2019 года, вместо планировавшегося возвращения в декабре 2018 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

При этом в НАСА считают возможным оставить станцию на некоторое время без экипажа, если к январю 2019 года российская сторона не будет готова к запуску "Союза" с новым экипажем для МКС. В этом случае, по мнению Тодда, МКС можно будет управлять с Земли.

В то же время глава миссии МКС в НАСА подчеркнул, что к моменту начала в 2019 года двух американских программ по доставке астронавтов на Международную космическую станцию, на борту МКС в целях безопасности уже должен находиться экипаж.

Отметим, ситуация, когда Международная космическая станция остается без экипажа, является крайне необычной.

В четверг время старта "Союза-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

В Роскосмосе назвали возможную причину возникновения нештатной ситуации, позднее стали известны подробности аварии "Союза" и детали спасательной операции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей, легендарный "Союз" модификации "ФГ".

Антон Никитин