"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"

Эксперты оценили последствия аварии "Союза" для России

Авария ракеты с экипажем МКС стала ударом по "Роскосмосу". "Газета.Ru" разбиралась, к каким краткосрочным и долгосрочным последствиям для России приведет это первое за много лет крушение.

"Шокирующая", "фатальная", деградация - такие эпитеты используют эксперты и наблюдатели, говоря об аварии, едва не поставившей под угрозу жизни двух членов очередной экспедиции на МКС, стартовавшей с Байконура на ракете "Союз-ФГ".

Как известно на данный момент, нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров, на 150 секундах полета, после отстрела боковых ступеней ракеты-носителя. В отличие от "Роскосмоса", традиционно прервавшего трансляцию запуска, кадры с корабля передавало NASA.

Авария ракеты-носителя была подтверждена на 165 секунде полета.

После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 км от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили в вертолете в город Жезказган, затем - на Байконур.

Во время так называемого баллистического спуска космонавты испытали перегрузку в 6-7 G, которая не является чрезмерной, и особого вреда здоровью она не принесла. Как сообщили в "Роскосмосе", 12 октября экипаж отправится на самолете в Москву.

Главная версия, которую пока озвучил источник в космической отрасли - удар бокового блока первой ступени в момент отсоединения от центрального блока второй ступени.

Согласно этой версии один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Версия об ударе во время отделения боковых блоков вполне подтверждается кадрами трансляции, которую вели в NASA.

"Кабину космонавтов показывали во время разделения, и в этот момент космонавтов довольно сильно тряхнуло, - рассказал "Газете.Ru" Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики. - Обычно во время разделения происходит небольшая тряска, кратковременная и незначительная. А в этот раз было видно, как их из стороны в сторону заколбасило. Это мне показалось довольно странным. А после того, как стало известно об ударе, я уже связал эти вещи".

Авария беспрецедентна для новейшей истории российской космонавтики. Все последние годы оставалась надежда, что череда неудач, аварий и отказов не коснется пилотируемых полетов, которые оставались чрезвычайно надежными последние несколько десятилетий.

Лишь дважды в далеком прошлом при старте ракет применялась система аварийного спасения экипажа - в 1975 и 1983 годах.

Авария безусловно, войдет в историю российской космонавтики, и будет иметь пока труднопрогнозируемые последствия на функционировании МКС, выполнении пилотируемых полетов и международном сотрудничестве. В этом сходятся эксперты, опрошенные "Газетой.Ru".

Во-первых, наступает неопределенность с полетами всех "Союзов" - главной российской ракеты, с чьей помощью сейчас выводятся спутники, запускаются космонавты к МКС, доставляются к ней грузы. Все "Союзы" теперь прикованы к Земле, поскольку они производятся на самарском РКЦ "Прогресс", имеют частично схожую конструкцию боковых блоков первой ступени. "Отделение боковых блоков у этих ракет проходит аналогичным образом, что и у "Союз ФГ". Их предстоит проверить", - сказал источник РИА "Новости".

Среди негативных последствий - рост страховых взносов за будущие старты.

Страховая компания "Согласие" приступила к рассмотрению обстоятельств аварии "Союза", если она будет признана страховым случаем, то сумма выплаты может стать одной из самых крупных за последние десятилетия, сообщили в компании. "Согласие" застраховала риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и стыковки его с МКС на 4,65 миллиарда рублей.

Однако главные последствия коснутся деятельности МКС, где сейчас остаются три члена экипажа - космонавт Сергей Прокопьев ("Роскосмос"), астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавт Александр Герст (ESA). "США и так готовят резервные средства выведения, поэтому не думаю, что там будут принятые какие-то резкие выводы или решения. В NASA прекрасно понимают, что аварии в космонавтике неизбежны. Будут проблемы с эксплуатацией МКС, ведь придется продлить полет нынешнего экипажа", - считает Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и блогер.

Нынешний экипаж Международной космической станции из-за аварии корабля "Союз МС-10" может пробыть на ней на месяц дольше запланированного, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. "Корабль "Союз МС-09", пристыкованный к МКС, сертифицирован до 4 января. Экипаж может вернуться со станции не 13 декабря, а в начале 2019 года, пробыв там на месяц дольше", - сказал он.

Что будет дальше - не понятно, развитие ситуации будет зависеть от того, как быстро в "Роскосмосе" установят причины аварии. По мнению Александра Железнякова, академика Российской академии космонавтики, есть два возможных сценария.

"Оптимистичный - с причинами аварии довольно быстро разберутся, проблемы устранят и где-то в феврале 2019 года состоится первый старт. В этом случае придется продлевать работу находящихся сейчас на орбите космонавтов, и после этого старта работа на МКС войдет в нормальную колею,

- Однако негативный сценарий, считает эксперт, может заставить покинуть космонавтов станцию и вовсе законсервировать ее - такое в истории космонавтики уже случалось с российской станцией "Мир".

"Пессимистичный сценарий - если быстро разобраться не удастся. Многое зависит от позиции NASA. Возможно, в NASA потребуют проведения двух квалификационных пусков после установления причин аварии. И только после этого они согласятся сажать своего астронавта на наши корабли.

Тогда это дело растянется, и придется возвращать космонавтов на том единственном дырявом корабле "Союз", а станцию временно консервировать. Поскольку корабли "Союз" продолжают оставаться единственным средством доставки, а американские космонавты полетят не раньше второй половины 2019 года".

Квалификационный пуск означает отправку к МКС аналогичной ракеты не с пилотируемым кораблем, а с грузом.

Еще одним последствием может стать ускорение в США разработок собственных пилотируемых кораблей и средств доставки.

"Я думаю, этим проектам теперь дадут денег, чтобы сдвинуть сроки назад, на середину 2019 года, считает Антон Первушин, научный журналист, историк космонавтики. - Во-вторых, интенсифицируют работу по двигателю ВЕ-4 для замены нашего РД-180. Это сильный удар по престижу нашей космонавтики, по репутации. Хороший повод, чтобы простимулировать частную космонавтику, чтобы они (американские частники) довели свои пилотируемые корабли до летного состояния - корабли Dragon, Starliner и Orion", - считает эксперт.

Наконец, в случае долгого расследования и сбоя в ритмичных полетах к МКС есть угроза исполнения собственно российских космических проектов, связанных с МКС.

"Конечно, вновь будет отложен запуск нашего модуля "Наука", а поскольку его ресурс тоже вырабатывается на Земле, может оказаться, что этот инцидент станет для него фатальным. Будут решать вопрос с периодичностью запусков, на это бросят все ресурсы, и о модуле "Наука" тихо забудут. Это значит, что на ближайшие годы наши космонавты останутся не исследователями на МКС, а обслуживающим персоналом", - считает Первушин.

Для выяснения причины аварии решением Рогозина образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе, изучается телеметрия и документация на разрушившуюся ракету.

Отдел "Наука"