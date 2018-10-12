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12.10.2018
Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало видео с учений стратегических ядерных сил

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Синева
Запуск ракеты "Синева".
Источник: МО РФ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с учений наземных, морских и авиационных стратегических ядерных сил. Ролик опубликован в четверг, 11 октября.

Войска стратегических ядерных сил провели учения в акваториях Баренцева и Охотского морей. Подлодки российских ВС запустили крылатые ракеты и авиационные управляемые ракеты. Отмечается, что Единая космическая система (ЕКС) и находившиеся на суше радиолокационные станции зафиксировали запуски всех ракет.



Войска выполнили все поставленные перед ними задачи. Они уничтожили учебные цели на полигонах Военно-космических сил России (ВКС) "Кура", "Чижа", "Пембой" и "Теректа", расположенных на севере России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о поступлении 206 образцов новейшего вооружения в отечественную армию в 2017 году.

 

11.10.2018
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