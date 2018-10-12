Армия для войны с Россией: Порошенко усиливает ВСУ

Порошенко заявил о готовности ВСУ отразить "агрессию из Крыма"

Киев создает новое подразделение в вооруженных силах, ориентированное на войну с Россией - объявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, новое соединение будет готово к отражению агрессии "в том числе, и с крымского направления". Украина сейчас также проводит многодневные учения с НАТО. Москва указала в этой связи, что Североатлантический альянс использует любую возможность для повышения уровня напряжения на постсоветском пространстве.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании нового подразделения украинских вооруженных сил для войны с Россией, если она произойдет.

Глава государства на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и пограничников в Хмельницкой области указал, что в новую группировку сил войдут 39 боевых бригад, а также воинские части оперативного, тылового и технического обеспечения, передает ФАН.

"На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе, и с крымского направления", - сказал политик.

Накануне правительство Украины одобрило создание нового пограничного отряда на границе с Россией. Речь идет о создании бюджетного учреждения "Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)". Пограничный отряд будет действовать в Сумской области.

В тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко указал, что его ведомство подозревает депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую в совершении военных преступлений в бытность прокурором Крыма.

"Сегодня статус подозреваемой… получила Наталия Поклонская, которой утром составлено и подписано уведомление о подозрении", - заявил силовик во время круглого стола, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Генпрокурор уточнил, что речь, в частности, идет о запрете Поклонской на работу в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа (экстремистская организация, организация запрещена в РФ). К тому же украинская сторона обвиняет экс-прокурора в утверждении обвинения по уголовному делу Ахтема Чийгозы и еще пятерых крымских татар - фигурантов дела об организации массовых беспорядков.

Сама Поклонская назвала заявление Луценко "глупым", добавив, что это "очередное незаконное обвинение в ее адрес является банальной попыткой запугать", передает ФАН.

"Скажу, что особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, в которых меня додумался обвинить Луценко - это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину", - сказала российский парламентарий.

При этом она указала, что недавно ездила в Донбасс и забрала оттуда в Россию на лечение несколько детей.

"Не видела я там генерального прокурора Украины, который обязан защищать права детей. Оказание помощи тем, кого такие "прокуроры" вычеркнули из жизни - это то, над чем им надо задуматься, потому что завтра их точно так же спишут другие кукловоды. Что касается меня - я как помогала детям, так и буду помогать", - добавила депутат.

Двумя днями ранее в Хмельницкой и Винницкой областей на западе Украины стартовали многонациональные авиационные учения с участием стран НАТО. Маневры "Чистое небо - 2018" продлятся до 19 октября.

Одной из целей учений было объявлено "повышение уровня взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран-членов НАТО при ведении совместных воздушных операций". В них будут задействованы военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил в этой связи, что "Североатлантический альянс использует любую возможность для повышения уровня напряжения" на постсоветском пространстве.

В августе нынешнего года Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По его словам, в данный момент украинские власти "полностью перестраивают" всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО.

Он также напрямую обратился к властям России и заявил, что Кремлю не удастся сдержать "евроатлантическую интеграцию украинского государства".

Вместе с тем, сами военные не поддерживают столь оптимистический настрой главы государства. Так, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказывал, что Вооруженные силы страны сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций.

По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

"Стоят машины, а запчастей нет - ремонтируйте за свои. Лопаты нет - покупай за свои. Какая-то смазка - покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы", - пояснял экс-глава ведомства.

Также он отмечал, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов