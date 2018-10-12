Аварийность "Союзов" может быть вызвана технологическими причинами - эксперт

Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября.

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракета-носитель "Союз", несмотря на многократную модернизацию, морально устарела, заявил эксперт в ракетно-космической отрасли в связи с аварией ракеты при запуске с Байконура.

"За 60 лет ее эксплуатации радикально изменились условия, в которых производятся компоненты изделия (ракеты)", - сказал эксперт в четверг "Интерфаксу".

По его данным, в СССР и России в общей сложности были запущены 1760 ракет семейства Р-7, доля успешных пусков - 96,1%, то есть, в среднем на 26 успешных пусков приходился один неудачный.

"Наименьшая аварийность - примерно 3% - наблюдалась в 80-е годы прошлого столетия при том, что за то десятилетие было выполнено максимальное число пусков. В 90-е и "нулевые" годы показатель аварийности повысился до 5% при постоянном снижении числа пусков. В 2010-2018 годах он вырос до 7,8%, опять-таки при продолжении тенденции на снижение числа пусков", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим он призвал искать технологические причины рост показателя аварийности ракет в последние годы.