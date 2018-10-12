Диверсификация производства - ресурс развития авиастроения - Слюсарь

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля выручки ОАК от продаж самолетов гражданского и двойного назначения составит к 2020 году 35%, а к 2030 году 54%, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

Он выступил в ходе расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", сообщили в четверг в ОАК.

Участники совещания обсудили вопросы диверсификации ОПК и меры повышения конкурентоспособности промышленности.

"Планируется, что в ОАК доля выручки от продаж самолетов гражданского и двойного назначения составит к 2020 году 35%, а к 2030 году 54%, а в единицах воздушных судов доля такой техники к 2020 году составит 39%, а к 2030 году должна достичь 72%", - подчеркнул Ю.Слюсарь .

Он напомнил, что президентом России поставлена задача организациям ОПК, в число которых входит ОАК, достичь доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции к 2020 году не менее чем 17% с дальнейшим увеличением до 50% к 2030 году.

"Перед нами стоят масштабные задачи по созданию новых продуктов, борьбе за рынки и технологическому развитию, - заявил Ю.Слюсарь. - Ресурс крупного гособоронзаказа, позволивший в последние годы придать существенный импульс решению этих задач, в дальнейшем будет планово снижаться. Помимо необходимости формирования рыночного ресурса, замещающего гособоронзаказ, нам необходимо обеспечить загрузку мощностей. Этого возможно добиться за счет диверсификации производства, увеличения выпуска гражданских самолетов и реализации сбалансированной рыночно-продуктовой стратегии".

По его словам, один из эффективных инструментов диверсификации производства - применение цифровых технологий. Они дают возможность быстрого перестроения производственных процессов и цепочек кооперации на всем жизненном цикле воздушного судна с целью повышения эффективности.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, президент Союза машиностроителей, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, первый вице-президент Союзмаша, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, а также руководители предприятий машиностроения.

В состав ПАО "OAK" входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", РСК "МИГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М.Бериев и другие компании. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Консолидированная выручка корпорации в 2017 году составила 451,8 млрд рублей, что на 8% выше результата 2016 года.