ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского приступили к испытаниям модели тяжелого транспортного самолета интегральной схемы. Нетрадиционная компоновка перспективного воздушного судна - совмещение крыла и фюзеляжа - позволит оптимально использовать внутренние объемы летательного аппарата и повысить его аэродинамическую эффективность.

На первом этапе экспериментов ученые исследовали аэродинамические характеристики модели на "внеэкранных" режимах - в движении самолета на больших высотах вдали от поверхности воды. В ходе испытаний была определена эффективность органов управления и влияние основных элементов модели - мотогондол, вариантов носовой части, законцовок крыла - на характеристики. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего усовершенствования аэродинамической компоновки.

В ближайшем будущем ученым института предстоит испытать модель в присутствии экрана, имитирующего земную поверхность. Следующий запланированный этап экспериментов - визуализация обтекания поверхности модели самолета.

Тяжелый транспортный самолет интегральной схемы предназначен для межконтинентальной транспортировки (до 6 тыс. км) большого объема грузов (до 500 т), в том числе в стандартных контейнерах. Они будут размещаться в отсеках внутри крыла, а загружаться - через откидные люки передних секций (носков) центральной части воздушного судна.

Планируется, что самолет будет эксплуатироваться на существующих взлетно-посадочных полосах. Большую часть времени такой аппарат летит на высоте 3-12 м от воды, льда или земли - эти поверхности создают экранный эффект, за счет которого происходит существенный рост аэродинамического качества. В результате увеличивается дальность полета и снижается расход топлива (сжиженного природного газа).

Подобный летательный аппарат может быть использован для интенсификации транспортных перевозок как внутри страны, так и на международных линиях.