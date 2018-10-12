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12.10.2018
РИА Новости

В Минобороны отчитались о своевременном обнаружении пусков ракет с подлодок

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Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море
Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Единая космическая система и наземные радиолокационные станции (РЛС) на учениях своевременно обнаружили все пуски баллистических ракет подводных лодок, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ 11 октября по поручению президента РФ Владимира Путина провели учения стратегических ядерных сил.

"Единой космической системой и наземными радиолокационными станциями все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены. Информация о них выдавалась на пункты управления государством и Вооруженными Силами в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что задачи учений выполнены в полном объеме. "Все учебные цели на полигонах "Кура", "Чижа", "Пембой" и "Теректа" поражены", - говорится в сообщении.

11.10.2018
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Путин Владимир
Проекты
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