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12.10.2018
bmpd.livejournal.com

"Антонов" представил проект большого беспилотного летательного аппарата

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На проходящей с 9 октября 2018 года в Киеве XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" украинское ГП "Антонов" представило модель разрабатываемого им "стратегического" большого беспилотного летательного аппарата.

Представленная ГП "Антонов" на XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" модель "стратегического" большого беспилотного летательного аппарата. Октябрь 2018 года (с) v-grebennikov.livejournal.com

Заявляемые технические характеристики весьма амбициозны:

Длина: 13,09 метров

Размах крыла: 24,63 м

Высота: 4,45 метров

Взлетная масса: 6000 кг

Максимальный вес целевой нагрузки: 1400 кг, в том числе подвесной 400-600 кг

Максимальный запас топлива: 2700 кг

Двигатели: два ТВД АИ-450 мощностью по 750 л.с.

Крейсерская скорость полета: 310-420 км/ч

Крейсерский потолок: 12200 м

Продолжительность рабочего полета на крейсерской высоте: 24 часа

Со стороны bmpd заметим, что, конечно, вероятность полноценной практической реализации этого проекта в украинских условиях выглядит весьма маловероятной. Если только не предложить его Министерству обороны Российской Федерации вместо "Альтаира"...

Представленная ГП "Антонов" на XV международной оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" модель "стратегического" большого беспилотного летательного аппарата. Октябрь 2018 года (с) diana-mihailova.livejournal.com

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Украина
Продукция
АИ-450
Компании
Антонов ГП
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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