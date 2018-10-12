Подробности о болгарском истребительном тендере

Как сообщили нашему блогу авторы болгарского журнала "Aero" Александр Младенов и Красимир Грозев, на болгарский истребительный тендер были представлены четыре предложения из трех стран. 1 октября 2018 года министерство обороны Болгарии получило предложения по тендеру, который был инициирован 29 июня. Швеция предложила истребитель Saab JAS-39C/D Gripen, США - самолеты Lockheed Martin F-16V Block 70/72 и Boeing F-18E/F Super Hornet, а Италия выступила с предложением Eurofighter Typhoon серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС.

Модель истребителя Saab JAS-39C/D Gripen в окраске ВВС Болгарии в экспозиции 13-й оборонной выставки HEMUS-2018 в Пловдиве, май 2018 года (с) Alexander Mladenov / Aero

Проект по приобретению нового многофункционального истребителя для ВВС Болгарии, одобренный болгарским правительством в мае-июне 2018 года, имеет бюджет в 767 млн евро (815 млн долл.). Этого считается достаточным для покупки минимум восьми многофункциональных истребителей вместе с сопутствующими услугами по логистике, обучению и небольшого количества вооружения. Поставки самолетов запланированы на 2022 год. В качестве варианта не исключается увеличение числа закупаемых истребителей. Потенциальные потребности Болгарии оцениваются в 16 самолетов, а недостающие машины могут быть закуплены на втором этапе программы в начале 2020-х годов.

Первоначальная оценка финансовых и технических вопросов должна занять четыре (а не две, как планировалось изначально) недели после подачи заявок, а на втором этапе, в ходе которого будет привлекаться военно-политический комитет, имеющий право вести переговоры с поставщиками с целью повышения характеристик их предложений. Затем комитет будет рекомендовать министру оборону Красимиру Каракачанову наилучший вариант. Затем правительство должно одобрить его, после чего будут проведены финальные переговоры перед подписание межправительственного соглашения. Это вероятнее всего произойдет в начале 2019 года, если процедура выбора и переговоры будут проведены Софией в конструктивной и позитивной манере.

В ходе первого тура болгарского истребительного тендера в апреле 2017 года победителем был назван Saab JAS-39C/D Gripen. Новое правительство страны, которое приступило к своим обязанностям в мае 2017 года, решило пересмотреть тендер, и парламентская комиссия выдала рекомендацию министерству обороны по перезапуску тендера и пересмотру требований, а также расширению числа участников, которым должны были быть разосланы приглашения для участия.

На этот тендер шведское правительство предложило Болгарии восемь истребителей Gripen JAS-39C/D в самой совершенной модификации MS20, которая включает РЛС PS-05/A Mk.4, совместимую с ракетой "воздух-воздух" большой дальности MBDA Meteor, которая, согласно рекламным заявлениям, имеет лучшие характеристики, чем ракета AIM-120C-5 AMRAAM. РЛС имеет антенну с механическим сканированием, но Saab заявляет, что она имеет совершенные характеристики, в частности, на 150% увеличенную дальность обнаружения по сравнению с модификацией Мк 3, которой оснащаются истребители Saab, выпускаемые по настоящее время. РЛС может быть модернизирована с установкой антенны с электронным сканированием (АФАР).

Поставка первых четырех машин, согласно шведскому предложению, может быть произведена спустя 21 месяц после подписания контракта, а все восемь машин должны быть поставлены в течение 30 месяцев.