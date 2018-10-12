Мантуров рассказал Госдуме о переходе на новый технологический уклад 

Как сообщил министр, в большинстве отраслей промышленности в этом году наблюдалась положительная динамика. Так, более чем на 10 процентов росло производство в автопроме, в железнодорожном машиностроении и радиоэлектронике.

— Дальнейшее развитие наших отраслей мы увязываем с реализацией национальных проектов, которые утверждены правительством, — пояснил Денис Мантуров. — Многие из них потребуют существенного вклада со стороны нашей промышленности.

По его словам, в первую очередь это касается нацпроекта, нацеленного на удвоение к 2024 году объемов несырьевого и неэнергетического экспорта. Чтобы достичь такого результата, поставки промпродукции на внешние рынки должны расти темпами не менее 9 процентов в год. Для этого России необходимо совершить прорывы в инновационных секторах.

Нацпроект в связи с этим предусматривает комплекс инструментов поддержки разработки и экспорта высокотехнологичной продукции, заявил Мантуров. Важно, что меры будут направлены не только на крупный бизнес, но и на средний и малый.

В целом объем поддержки экспорта промпродукции в ближайшие шесть лет составит 420 млрд рублей. Это обеспечит индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до 205 млрд долларов. Глава Минпромторга отметил, что практически четверть экспортной выручки должна сформировать отрасль машиностроения.

— В программный документ мы также заложили развитие принципиально нового подхода к продвижению наших товаров на внешние рынки. Это касается создания за рубежом российских индустриальных зон, — добавил министр. Рост производства должен сопровождаться модернизацией.

— Речь идет о новой волне технологического перевооружения, что даст импульс к созданию в стране отрасли экологического машиностроения, — заявил представитель кабмина.

В данный момент проводится оценка готовности к переходу предприятий на новый технологический уклад.

— По итогам этой работы начнем выдавать цифровые паспорта, в которых компаниям будут даны рекомендации по внедрению цифровых технологий, — заявил Мантуров. К 2024 году правительство рассчитывает «охватить этим подходом» не менее 80 крупных компаний. Именно задачу по цифровизации в Минпромторге считают главной в ходе реализации майского указа президента, в котором глава государства поставил стратегические задачи для развития страны.

Кстати, наиболее продвинутым сектором экономики в части цифровизации является торговая сфера: самые инновационные компании уже задействуют «облачные» технологии.

На секторе торговли министр остановился отдельно. Сейчас он оправляется от «драматичного падения в 2015-2016 годах», и для его поддержки Минпромторг настаивает на принятии ряда законов. Министерство, по словам Мантурова, намерено продолжить политику снижения административных барьеров и отказа от избыточного регулирования.

— На это направлен пакет законопроектов, которые находятся в финальной стадии согласования с федеральными органами государственной власти, — отметил министр.

Речь идет об инициативах по развитию нестационарной и мобильной торговли, снятию ограничений по розничным рынкам и по расширению института ярмарок, уточнил Мантуров, попросив депутатов о поддержке такого рода мер.