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12.10.2018
Военный паритет

155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно

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Армия США намерена через программу Extended Range Cannon Artillery (ERCA - увеличенная дальность стрельбы ствольной артиллерии) довести дальность огня гаубиц до 130 км и более, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (10 октября).

Группа по реализации программы Long-Range Precision Fires (LRPF - высокоточные боеприпасы большой дальности стрельбы) недавно выполнила "глубокое погружение" в тему оценки инвестиций для следующего пятилетнего плана финансирования, сообщил журналистам 10 октября на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) руководитель группы полковник Джон Рафферти. "Я думаю, что это полностью выполнимо", сказал он, но армия все еще изучает сроки и риски программы.

"Я думаю, что есть несколько технологий, которые позволяют нам добраться до 120-130 км", - сказал Кол Рафферти. По его мнению, один из путей это использование воздушно-реактивных двигателей (ВРД) для достижения больших дальностей стрельбы. Например, южнокорейский Poongsan и норвежский Nammo недавно тестировали 155 мм реактивные снаряды на твердым топливе.

Армия США может также исследовать сочетание полезной нагрузки и летальности для более длинных дистанций стрельбы, но нужно решить, какие удары нужно наносить на такой дистанции и какие при этом могут быть компромиссы по могуществу боевой части.

Программа ERCA является более широким и долгосрочным проектом по наращиванию боевой мощи гаубиц, и, помимо дальности, также будут рассматриваться технологии, полученные в рамках проекта 155 мм снаряда C-DAEM (Cannon-Delivered Area Effects Munition - могущество боеприпаса, доставляемое в заданный район).

C-DAEM предполагает поэтапный подход к освоению новых "быстрых разрушительных возможностей", полностью заменив проект DPCIM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM) - двухцелевой улучшенный обычный боеприпас)", говорил в мае Питер Берк, заместитель руководителя проектов по боеприпасам армии США.

11.10.2018
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Страны
Норвегия
США
Южная Корея
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4 комментария
№1
12.10.2018 08:52
Цитата, q
выполнила "глубокое погружение" в тему оценки инвестиций для следующего пятилетнего плана финансирования,

Это же надо было написать так, что с первого раза и не поймёшь, что имелось в виду всего лишь -"посчитали, сколько надо запросить денег"!
0
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№2
12.10.2018 09:00
Цитата, Alah сообщ. №1
)Зато как образно! Так вот картинка сразу перед глазами - некие дядьки в чистеньких костюмчиках погружаются в некую субстанцию...;)
0
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№3
12.10.2018 11:03
Обычные АРС с такой дальностью будут по сути длинными ракетами, запускаемыми из ствола гаубицы. Все подобные программы для корабельных пушек уже позакрывали из-за чрезмерной стоимости. Возможные варианты: либо использовать лёгкие подкалиберные снаряды типа HVP или Vulcano, либо интегрировать в снаряд воздушно-реактивный двигатель. В первом случае сильно снизится масса взрывчатки, второе потребует много времени на разработку.
+3
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№4
12.10.2018 11:12
РСЗО тут лучше.
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