США запретили все полеты F-35

Полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, запретили на время массовой проверки машин. Об этом сообщает издание Military Times в четверг, 11 октября, со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II.

"Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин", — говорится в заявлении.

Специалисты заменят ненадежные топливные трубки в случае необходимости на каждом истребителе. Проверка займет от 24 до 48 часов.

Отмечается, что данное решение было принято после первого крушения F-35, которое произошло 28 сентября в американском штате Южная Каролина. Расследование инцидента продолжается, точная причина аварии пока не называется. Тогда разбилась машина модификации F-35B — c укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.

Кроме того, Military Times напоминает об еще одном инциденте на базе морской пехоты в Северной Каролине, который произошел в апреле. Пилоту пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Помимо модификации для морской пехоты, истребитель представлен еще в двух вариантах: A (для военно-воздушных сил) и C (палубный). F-35 уже доставлены в Великобританию, Италию, Израиль, Нидерланды, Турцию, Австралию, Японию, Южную Корею и Норвегию.