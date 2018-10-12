Два новейших патрульных катера "Раптор" приняты в состав ВМФ России

Серийное строительство этих катеров для российского флота в перспективе будет продолжено, отметили в пресс-службе ВМФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское предприятие "Пелла" передало в состав ВМФ России два новейших патрульных катера "Раптор" проекта 03160. Катера будут нести службу в составе Балтийского флота и Каспийской флотилии, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"На протяжении сентября-октября месяца в состав ВМФ России приняты два новейших патрульных катера "Раптор". Катера стали 13-м и 14-м по счету, построенными в серии из 14 единиц согласно контракту с Минобороны РФ", - рассказали на флоте.

Все 14 катеров распределены между Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Как отметили в ВМФ России, серийное строительство этих катеров для российского флота в перспективе будет продолжено.

Катера "Раптор" предназначены для патрулирования прибрежной зоне морей, проливов, устьев рек в свободный от льда навигационный период в светлое и темное время суток на удалении до 100 миль от пункта базирования.

"Рапторы" способны максимально оперативно доставить 20 морских пехотинцев, нести патрульную службу в районах морских акваторий, перехватывать и задерживать малые морские цели, а также участвовать в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Катера отличает высокая маневренность и эффективное для своего класса вооружение. "Рапторы" имеют броневую защиту класса "Бр4" по пулестойкости и иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружены дистанционно управляемым комплексом калибра 14,5 мм, а также двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм.