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12.10.2018
ТАСС

В России прошли учения стратегических ядерных сил

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Баренцево море. Архивное фото
Баренцево море. Россия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российские подлодки выполнили на учениях учебно-боевые пуски баллистических ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Учения стратегических ядерных сил прошли в России в четверг по поручению президента, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"11 октября 2018 года по поручению президента Российской Федерации - Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведено учение стратегических ядерных сил", - сказали в военном ведомстве.

В ходе учений была проверена система управления ВС, а также надежность прохождения учебно-боевых сигналов и приказов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной РФ до командных пунктов воинских частей и соединений. К маневрам привлекались средства системы предупреждения о ракетном нападении и морские, авиационные и наземные стратегические ядерные силы.

Состоялись учебно-боевые пуски баллистических ракет подлодок из Баренцева и Охотского морей, а также авиационных управляемых ракет и крылатых ракет самолетами дальней авиации, вылетевшими с аэродромов Украинка, Энгельс и Шайковка.

"Боевые расчеты ракетных полков, дежурные смены пунктов управления, экипажи атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов и летчики бомбардировщиков дальней авиации и стратегических ракетоносцев ВКС отработали практические действия", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что наземные радиолокационные станции и Единая космическая система своевременно обнаружили все пуски ракет с подлодок. "Информация о них в установленном порядке выдавалась на пункты управления государством и ВС. Задачи учения выполнены полностью. Все учебные цели на полигонах Чижа, Пембой, Кура и Теректа поражены", - резюмировали в Минобороны.

11.10.2018
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