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12.10.2018
ТАСС

На Байконуре подписан контракт на полет на МКС первого космонавта ОАЭ

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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Старт в космос первого представителя Объединенных Арабских Эмиратов планируется в апреле 2019 года, на МКС он проведет около недели

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роскосмос подписал с руководством космического центра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) контракт на подготовку и организацию полета на Международную космическую станцию (МКС) первого космонавта из этой страны. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полета на МКС первого эмиратского космонавта", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Первый космонавт ОАЭ

31 июля представители космического центра Мухаммеда бен Рашида и девять претендентов-космонавтов прибыли в Россию для прохождения последнего этапа тестирования - медицинского отбора, продлившегося три недели. Позже власти ОАЭ объявили имена первых космонавтов страны. Ими стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. Кандидаты уже приступили к предполетным тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов.

Общая программа подготовки предусматривает тренировки по системам российского сегмента МКС и транспортного пилотируемого корабля "Союз", комплексную и медико-биологическую подготовку с регулярными физическими занятиями. Программа обучения завершится экзаменационными комплексными тренировками в составе экипажа и предстартовой подготовкой на Байконуре.

В полет отправится один из двух отобранных кандидатов, второй станет дублером. Старт в космос первого представителя ОАЭ планируется в апреле 2019 года, на МКС он проведет около недели. Запуск будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12", возвращение запланировано с экипажем "Союза МС-10".

11.10.2018
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