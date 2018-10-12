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12.10.2018
ТАСС

Песков: Путин получит подробный доклад об аварии при пилотируемом запуске с Байконура

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник: mag-union.ru

Главное, что экипаж жив, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получит полный доклад об аварии во время пилотируемого запуска к Международной космической станции с Байконура, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам он считает, что главное - экипаж жив.

"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", - сказал представитель Кремля.

"Слава Богу, космонавты живы по информации, которую мы получаем, и это главное", - с этих слов Песков начал традиционный брифинг для представителей СМИ.

"Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж", - подчеркнул он.

Представитель Кремля пока не смог сказать, когда именно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер Юрий Борисов представят главе государства доклады. "Ясно, что Рогозин сейчас, наверное, занят: нужно получить информацию, провести анализ", - пояснил он.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
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