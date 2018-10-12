Песков: Путин получит подробный доклад об аварии при пилотируемом запуске с Байконура
Главное, что экипаж жив, отметил пресс-секретарь главы государства
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получит полный доклад об аварии во время пилотируемого запуска к Международной космической станции с Байконура, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сам он считает, что главное - экипаж жив.
"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", - сказал представитель Кремля.
"Слава Богу, космонавты живы по информации, которую мы получаем, и это главное", - с этих слов Песков начал традиционный брифинг для представителей СМИ.
"Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж", - подчеркнул он.
Представитель Кремля пока не смог сказать, когда именно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер Юрий Борисов представят главе государства доклады. "Ясно, что Рогозин сейчас, наверное, занят: нужно получить информацию, провести анализ", - пояснил он.
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