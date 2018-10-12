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12.10.2018
Военное обозрение

Кто купит украинский "Мангуст"?

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Украинский концерн "Укроборонпром" сообщает о новой разработке входящего в его состав Николаевского бронетанкового завода. Речь идёт о боевой разведывательной машине "Мангуст". Сегодня она была представлена на проходящей выставке "Оружие и безопасность".

Укроборонпром

"Мангуст" - двухосная бронированная машина 4х4, которая предназначается как для осуществления разведки боем, так и для огневой поддержки боевых подразделений. Имеет независимую торсионную подвеску. Силовой установкой украинского "Мангуста" является двигатель компании IVECO.

Максимальная скорость БРМ по шоссе – 100 км/ч. Производитель сообщает, что "Мангуст" способен преодолевать водные преграды.

Бронемашина оборудована "дополнительными" верхним, задним и боковым люками для "беспрепятственной высадки десанта".

Из презентационного материала "Укроборонпрома":

Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищённость экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства.

При этом ничего не говорится о столь важной детали, как заинтересованность в приобретении этой машины со стороны министерства обороны Украины и кого-либо из иностранных (потенциальных) заказчиков. Судя по всему, предприятие решило создать БРМ в расчёте именно на то, что кто-либо из зарубежных представителей заинтересуется "Мангустом", в том числе и на таких выставках как "Оружие и безопасность".

Ранее "Мангуст" был представлен в Польше - на выставке MSPO-2018 в городе Кельце. При этом утверждается, что БРМ украинского производства вызвала "повышенный интерес" у посетителей выставки. Но где же в таком случае заказы?

11.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
Украина
Компании
Iveco
Укроборонпром
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